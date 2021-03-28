Bir dönem Beşiktaş forması giyen Pedro Rebocho, siyah beyazlılarda oynadığı dönemle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Rebocho, "20 maçı geçmem halinde zorunlu satın almayı öngören bir madde vardı. Ancak bu mümkün olmadı. Kulüp finansal açıdan sıkıntılı bir durumdaydı ve söz konusu şartın sağlanmaması için beni kenara koydular" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Ferreira forması giyen Pedro Rebocho, Beşiktaş'ta oynadığı dönemle ilgili açıklama yaptı. 26 yaşındaki sol bek, "20 maçı geçmem halinde zorunlu satın almayı öngören bir madde vardı. Ancak bu mümkün olmadı. Kulüp finansal açıdan sıkıntılı bir durumdaydı ve söz konusu şartın sağlanmaması için beni kenara koydular" dedi.

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