28 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pedro Rebocho'dan flaş açıklamalar! "Beni kenara ittiler"

Flaş sözler! Beşiktaş beni kenara itti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Bir dönem forması giyen Pedro Rebocho, siyah beyazlılarda oynadığı dönemle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Rebocho, "20 maçı geçmem halinde zorunlu satın almayı öngören bir madde vardı. Ancak bu mümkün olmadı. Kulüp finansal açıdan sıkıntılı bir durumdaydı ve söz konusu şartın sağlanmaması için beni kenara koydular" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Ferreira forması giyen Pedro Rebocho, 'ta oynadığı dönemle ilgili açıklama yaptı. 26 yaşındaki sol bek, "20 maçı geçmem halinde zorunlu satın almayı öngören bir madde vardı. Ancak bu mümkün olmadı. Kulüp finansal açıdan sıkıntılı bir durumdaydı ve söz konusu şartın sağlanmaması için beni kenara koydular" dedi.

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