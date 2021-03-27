27 Mart 2021, Cumartesi
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Beşiktaş Abdülkerim Bardakcı transferini takasla bitiriyor
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta gelecek sezon çalışmaları kapsamındaki ilk hamle geldi. Siyah-beyazlılar Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı için takas teklif edecek. (BJK spor haberleri)
Gelecek sezon kadrosunu kurmak için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş, Konya'da forma giyen Abdülkerim için görüşmelerini sürdürüyor. A Milli Takım'a kadar yükselen Konya kaptanının da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş sezon sonunda transferi bitirip 1.84 boyunda ve 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacak. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan ve sözleşmesi 2022 yılında biten futbolcu takas yönetimiyle kadroya dahil edilecek. (Fotomaç)
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