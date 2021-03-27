27 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Abdülkerim Bardakcı transferini takasla bitiriyor

Kartal transferi takasla bitiriyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de liderliğini sürdüren 'ta gelecek sezon çalışmaları kapsamındaki ilk hamle geldi. Siyah-beyazlılar 'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı için takas teklif edecek. ( haberleri)

Gelecek sezon kadrosunu kurmak için girişimlerini sıklaştıran , 'da forma giyen Abdülkerim için görüşmelerini sürdürüyor. 'a kadar yükselen Konya kaptanının da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş sezon sonunda transferi bitirip 1.84 boyunda ve 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacak. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan ve sözleşmesi 2022 yılında biten futbolcu takas yönetimiyle kadroya dahil edilecek. (Fotomaç)
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