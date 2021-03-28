28 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski kalecisi Boyko Yunanistan yolcusu

Beşiktaş'ın eski kalecisi Boyko Yunanistan yolcusu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Bir dönem ülkemizde 'ta forma giyen ve kariyerini ülkesinin takımında sürdüren Ukraynalı kaleci 'ya 'dan talip çıktı.

ekiplerinden 'de forma giyen 'ya 'dan talip çıktı.

basınında yer alan haberlere göre; , deneyimli kalecinin transferi için harekete geçti.

Dinamo Kiev'e transfer olduğundan beri sadece 2018/19 sezonunda düzenli olarak forma giyen Boyko, sonraki sezonlarda kulübeye mahkum olmuştu.

Devre arasında kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildiren 33 yaşındaki file bekçisi, 2023 yılına kadar devam eden sözleşmesine rağmen ayrılmak için kolaylık istedi.

Ülkemizde 1.5 sezon boyunda formasını terleten Boyko, gösterdiği performansla bekleneni verememişti.

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