26 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık kararı! Sezon sonunda...

Sezon başında Galatasaray ile kıyasıya bir transfer yarışı ardından takıma katılan Bernard Mensah hakkında flaş bir karar çıktı. Yıldız futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılacak mı? İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık kararı! Sezon sonunda...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

Son olarak 'in 31. haftasında ile karşı karşıya gelen , mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümeye devam etmişti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık kararı! Sezon sonunda...

Siyah beyazlılar maçın ardından önemli kararlar alırken, bunlardan biri de ile ilgili oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık kararı! Sezon sonunda...

, 'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı ile ilgili flaş bir karar aldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık kararı! Sezon sonunda...

Sezon başında 'dan 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan için siyah-beyazlılar şimdiden kararını verdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık kararı! Sezon sonunda...

formasıyla 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen orta saha ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

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