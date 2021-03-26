Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık kararı! Sezon sonunda...
Sezon başında Galatasaray ile kıyasıya bir transfer yarışı ardından takıma katılan Bernard Mensah hakkında flaş bir karar çıktı. Yıldız futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılacak mı? İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri...
Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümeye devam etmişti.
Siyah beyazlılar maçın ardından önemli kararlar alırken, bunlardan biri de Mensah ile ilgili oldu.
Kara Kartal, Kayserispor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Bernard Mensah ile ilgili flaş bir karar aldı.
Sezon başında Kayserispor'dan 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Mensah için siyah-beyazlılar şimdiden kararını verdi.
Beşiktaş formasıyla 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen orta saha ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
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