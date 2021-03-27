27 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan’a transfer kancası

Beşiktaş'tan sürpriz isme kanca!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen , bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman basınında yer alan habere göre, Köln'ün yeni sözleşme teklifini geri çeviren Salih Özcan, siyah beyazlıların transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Alman basınında ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman Bild'in haberine göre; Köln'ün yeni sözleşme teklifini geri çeviren Salih Özcan, siyah-beyazlıların transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Haberde 'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ün düşmesi halinde 23 yaşındaki merkez orta oyuncusunun takımdan kesin olarak ayrılacağı ifade edildi.

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