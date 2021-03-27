Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman basınında yer alan habere göre, Köln'ün yeni sözleşme teklifini geri çeviren Salih Özcan, siyah beyazlıların transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Alman basınında Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman Bild'in haberine göre; Köln'ün yeni sözleşme teklifini geri çeviren Salih Özcan, siyah-beyazlıların transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Haberde Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ün düşmesi halinde 23 yaşındaki merkez orta oyuncusunun takımdan kesin olarak ayrılacağı ifade edildi.

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