Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Sergen Yalçın'ın galibiyet planı! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, maçtan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolundaki rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyet planını hazırladı. İşte detaylar...
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin stratejisini belirledi… Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda olduğunu bildiği için buna göre bir plan belirledi.
Başarılı hoca, Dolmabahçe'de oynanacak kritik derbide, takımının son yarım saatteki etkili performansına güveniyor.
SON YARIM SAAT ÇOK KRİTİK
Siyah-beyazlılar, ligde 60 ile 90. dakikalar arasında toplam 27 gol buldu. Kartal bu alanda lider… Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile bugün oynanacak maçta son yarım saate göre plan yaptı.
BERABERE GİDERSE AÇIK VERİR!
Takvim'in haberine göre; Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında ilk 60 dakika geriye düşmeden oynamayı planlıyor. Derbi bu şekilde devam ederse F.Bahçe'nin risk alacağını ve geride açıklar vereceğini düşünüyor.
60'TAN SONRA 10 GOL YEDİLER
Bu yüzden Kartal, öncelikle geri düşmemeye dikkat edecek. Sonrasında planı işletecek. Sergen hoca oyuncularına bu stratejiyi ezberletti. Fener, 60'tan sonra kalesinde 10 gol gördü.
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