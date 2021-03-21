21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Sergen Yalçın'ın galibiyet planı! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, maçtan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolundaki rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyet planını hazırladı. İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Sergen Yalçın'ın galibiyet planı! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

, derbisinin stratejisini belirledi… Teknik direktör , Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda olduğunu bildiği için buna göre bir plan belirledi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Sergen Yalçın'ın galibiyet planı! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

Başarılı hoca, 'de oynanacak kritik derbide, takımının son yarım saatteki etkili performansına güveniyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Sergen Yalçın'ın galibiyet planı! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

SON YARIM SAAT ÇOK KRİTİK

Siyah-beyazlılar, ligde 60 ile 90. dakikalar arasında toplam 27 gol buldu. bu alanda lider… , ile bugün oynanacak maçta son yarım saate göre plan yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Sergen Yalçın'ın galibiyet planı! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

BERABERE GİDERSE AÇIK VERİR!

'in haberine göre; , karşısında ilk 60 dakika geriye düşmeden oynamayı planlıyor. Derbi bu şekilde devam ederse F.Bahçe'nin risk alacağını ve geride açıklar vereceğini düşünüyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: İşte Sergen Yalçın'ın galibiyet planı! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

60'TAN SONRA 10 GOL YEDİLER

Bu yüzden , öncelikle geri düşmemeye dikkat edecek. Sonrasında planı işletecek. oyuncularına bu stratejiyi ezberletti. , 60'tan sonra kalesinde 10 gol gördü.

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