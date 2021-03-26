26 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a genç stoper! Seyfettin Anıl ile söz kesildi

Beşiktaş'a genç stoper! Söz kesildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

Gelecek sezonda kadrosuna deneyimli oyuncuların yanısıra genç yetenekler de katmak isteyen , ilk hamlesini yaptı. Siyah beyazlılar, uzun süredir takip ettiği forması giyen ile söz kesti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, yerli ve genç stoper adaylarından biriyle prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği ile söz kestiği belirtilirken; henüz 18 yaşında olan sol stoper için Beşiktaş'ın kulübünün 'la temas kurduğu ve anlaşmaya vardığı belirtildi. 'nin bedelsiz alma şansı olmasına rağmen Seyfettin'i Afyonspor'a bir ödeme yaparak alacağı belirtildi. Afyonspor'a oyuncunun bir sonraki satışından pay ya da 1-2 genç oyuncunun kiralık gönderilmesi bekleniyor.

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