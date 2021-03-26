26 Mart 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a genç stoper! Seyfettin Anıl ile söz kesildi
Gelecek sezonda kadrosuna deneyimli oyuncuların yanısıra genç yetenekler de katmak isteyen Beşiktaş, ilk hamlesini yaptı. Siyah beyazlılar, uzun süredir takip ettiği Afyonspor forması giyen Seyfettin Anıl ile söz kesti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş, yerli ve genç stoper adaylarından biriyle prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği Seyfettin Anıl ile söz kestiği belirtilirken; henüz 18 yaşında olan sol stoper için Beşiktaş'ın kulübünün Afyonspor'la temas kurduğu ve anlaşmaya vardığı belirtildi. Ahmet Nur Çebi'nin bedelsiz alma şansı olmasına rağmen Seyfettin'i Afyonspor'a bir ödeme yaparak alacağı belirtildi. Afyonspor'a oyuncunun bir sonraki satışından pay ya da 1-2 genç oyuncunun kiralık gönderilmesi bekleniyor.
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