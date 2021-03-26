26 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Mensah ile yollar ayrılacak mı? Siyah beyazlılar kararı verdi!

Mensah'ın geleceği belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

'ın 'dan kadrosuna kattığı , siyah beyazlı formayla bekleneni veremedi. Yönetim Ganalı oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı ile ilgili flaş bir karar aldı. Sezon başında Kayserispor'dan 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Mensah için siyah-beyazlılar şimdiden kararını verdi. Beşiktaş formasıyla 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen orta saha ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

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