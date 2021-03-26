26 Mart 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Mensah ile yollar ayrılacak mı? Siyah beyazlılar kararı verdi!
Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Bernard Mensah, siyah beyazlı formayla bekleneni veremedi. Yönetim Ganalı oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş, Kayserispor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Bernard Mensah ile ilgili flaş bir karar aldı. Sezon başında Kayserispor'dan 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Mensah için siyah-beyazlılar şimdiden kararını verdi. Beşiktaş formasıyla 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen orta saha ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
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