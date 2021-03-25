Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Portekiz'den sürpriz golcü! Sporar boşa çıkıyor...
Spor Toto Süper Lig'de emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Sezon sonunda bir golcü almakta kararlı olan siyah beyazlılar için, yıldız oyuncudan iyi haber geldi. Sporting ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sporar, Kartal'a önerildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın golcü listesindeki isimlerden biri olan Andraz Sporar'la ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezonda Sporting'ten Diaby ve Rosier'i kiralayan siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi. Rosier'in bonservisini almak için Portekiz ekinin sportif direktörü Hugo Viana ile görüşen yöneticilerin önüne 27 yaşındaki Sloven forvet Andraz Sporar ismi getirildi. Sporting'e gitmeden önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Slovak golcü Sporar, Portekiz Ligi'ni seçmişti. Sporar daha sonra Sporting'te tutunamayınca Braga'ya kiralandı; ancak Braga, Sporar'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Sporting'e iletti. (Fotomaç)
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