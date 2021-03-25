25 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz defteri kapandı! İşte yeni takımı...

Beşiktaş ile sözleşmesini yenilemeyen Dorukhan Toköz ile ipler tamamen koptu. Gelecek sezon siyah beyazlı kulüpte olmayacağı kesin gözüyle bakılan milli oyuncunun yeni adresi de belli oldu. İşte Dorukhan'ın transfer olacağı muhtemel kulüpler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz defteri kapandı! İşte yeni takımı...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.03.2021

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile masaya oturan ve son teklifini yapan yönetim, yanıt gelmemesi üzerine yavaş yavaş görüşmeleri sonlandırma hazırlığı yapıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz defteri kapandı! İşte yeni takımı...

Milli futbolcuya 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL de maç başı ücret teklif eden yönetimi, oyuncunun menajeri 'a "Cevabınızı mart ayı içerisinde verin" mesajı iletmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz defteri kapandı! İşte yeni takımı...

Ancak mart ayının bitmesine sayılı günler kala, Dorukhan cephesinden 'a yanıt gelmedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz defteri kapandı! İşte yeni takımı...

24 yaşındaki futbolcunun artık ile bağlarının kopmasına da az bir zaman kaldı. Sezonun bitimiyle birlikte boşa çıkacak olan başarılı orta sahanın özellikle kulüpleriyle sıcak temas halinde olduğu, 'dan talipleri olsa da henüz için ciddi bir girişimin olmadığı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz defteri kapandı! İşte yeni takımı...

BETIS VE CELTA İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah'ın haberine göre; Dorukhan'a ekipleri Real ve Vigo hali hazırda teklif yaparken, iki taraf arasındaki görüşmeler de başlad

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz defteri kapandı! İşte yeni takımı...

Başkanı daha önce oyuncu ile ilgili olarak "Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun" yorumunu yapmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'dan golcü harekatı! Transferde Devler Ligi kozu Kartal'dan golcü harekatı! Transferde Devler Ligi kozu
Beşiktaş'ın gündemine gelmişti! Yıldız forvet boşa çıkıyor Beşiktaş'ın gündemine gelmişti! Yıldız forvet boşa çıkıyor
Beşiktaş'tan gurbetçi isme kanca! Sezon sonunda... Beşiktaş'tan gurbetçi isme kanca! Sezon sonunda...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ