25 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Kasper Junker harekatı! Sergen Yalçın'a yeni golcü...

Şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, bir yandan transfere de hız verdi. Siyah beyazlılar Aboubakar'ın yanına gelecek sezon bir golcü almayı planlıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren yönetimin listesinde Danimarkalı golcü Kasper Junker bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Kasper Junker harekatı! Sergen Yalçın'a yeni golcü...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.03.2021

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. , sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Kasper Junker harekatı! Sergen Yalçın'a yeni golcü...

Ülke puanı olarak 18. sıraya kadar gerileyen 'de şampiyonu yeni sezonda son kez 'ne doğrudan katılabilecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Kasper Junker harekatı! Sergen Yalçın'a yeni golcü...

da sezon sonunda mutlu sona ulaşıp son bileti kapmak istiyor. Gelecek sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar bir yandan da kadro planlaması için çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Kasper Junker harekatı! Sergen Yalçın'a yeni golcü...

BU SEZON DEVRE ARASI ALINMADI

Takıma golcü transferi için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda ise gündem ...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Kasper Junker harekatı! Sergen Yalçın'a yeni golcü...

Devre arasında da kadrosuna katmak istediği süper golcü için harekete geçen , istediği yanıtı alamayınca sezon sonu için transferi bitirme kararı aldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Kasper Junker harekatı! Sergen Yalçın'a yeni golcü...

Geçtiğimiz sezon 25 maçta 27 gol atarak takımına şampiyonluğu getiren isim için kozu kullanılacak. 'un da listesinde olan golcü futbolcunun kozuyla kadroya dahil edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Kasper Junker harekatı! Sergen Yalçın'a yeni golcü...

Kulüp kariyerinde 165 resmi maçta forma giyen Danimarkalı forvet, rakip fileleri 58 kez havalandırırken, 26 da asist yaptı. 84 gole direkt katkı yapan Janker'in, ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona eriyor. (Fotomaç)

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