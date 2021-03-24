Beşiktaş'tan gurbetçi isme kanca! Sezon sonunda transfer...
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütüyor. Siyah-beyazlı takım, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek gurbetçi isme kancayı taktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını şimdiden Beşiktaş, Bundesliga takımlarından Köln'de forma giyen Salih Özcan için girişimlerine hız verdi.
Bild'in haberine göre; Köln'ün yeni sözleşme teklifini geri çeviren 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu Salih Özcan, uzun süredir Beşiktaş'ın yakın takibinde bulunuyor.
Almanya Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ün ikinci lige düşmesi halinde takımdan kesin olarak ayrılacağının altı çizilirken, sezon sonu işlerin iyi gitmesi durumunda ise sözleşmesini uzatabileceği bilgisi verildi.
Sezon başında kiralık olarak oynadığı Kiel'den Köln'e geri dönen Salih Özcan, bu sezon kırmızı beyazlılarla çıktığı 23 lig maçında 1 asistlik performans sergiledi.
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