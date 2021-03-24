24 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan gurbetçi isme kanca! Sezon sonunda transfer...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütüyor. Siyah-beyazlı takım, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek gurbetçi isme kancayı taktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'tan gurbetçi isme kanca! Sezon sonunda transfer...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını şimdiden , takımlarından Köln'de forma giyen için girişimlerine hız verdi.

Beşiktaş'tan gurbetçi isme kanca! Sezon sonunda transfer...

Bild'in haberine göre; Köln'ün yeni sözleşme teklifini geri çeviren 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu , uzun süredir 'ın yakın takibinde bulunuyor.

Beşiktaş'tan gurbetçi isme kanca! Sezon sonunda transfer...

Almanya 'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ün ikinci lige düşmesi halinde takımdan kesin olarak ayrılacağının altı çizilirken, sezon sonu işlerin iyi gitmesi durumunda ise sözleşmesini uzatabileceği bilgisi verildi.

Beşiktaş'tan gurbetçi isme kanca! Sezon sonunda transfer...

Sezon başında kiralık olarak oynadığı Kiel'den Köln'e geri dönen , bu sezon kırmızı beyazlılarla çıktığı 23 lig maçında 1 asistlik performans sergiledi.

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