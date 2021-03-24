24 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Aboubakar kararı! Opsiyonlu sözleşmesi...

Kartal'dan Aboubakar kararı! Opsiyonlu sözleşmesi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

Sezon başında 'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan , Kamerunlu golcünün opsiyonunu kullanmayıp 3 yıllık yeni sözleşme teklif edecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

yönetimi bir yandan şampiyonluk yarışında herhangi bir sorun yaşanmaması için gecesini gündüzüne katarken, bir yandan da takımda kalmasını istediği oyuncularla görüşmelere şimdiden başladı. Beşiktaş'ın sözleşme imzalayacağı isimlerin başında Vincent geliyor. Siyah-beyazlılar ile bir yıl daha opsiyonu bulunan Kamerunlu oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile yönetici Emre Kocadağ bir görüşme yaptı.

KARİYERİYLE OYNAMA

Fotomaç'ın haberine göre; Daha önce 2 milyon euro garanti paranın altına inmeyeceğini söyleyen İsrailli menajere, "Aboubakar'la 1 yıllık değil 3 yıllık sözleşme yapacağız" denildi. Aboubakar'ın tüm kariyeri boyunca Beşiktaş'tan başka bir yerde başarılı olamadığını Zahavi'ye anlatan yönetici Kocadağ, "Abouabakar'ın İstanbul'daki kadar mutlu olacağı bir yer bulabileceğini sanmıyorum. Para için oyuncunun kariyeriyle oynama" tavsiyesinde bulundu.

HERKES MUTLU OLACAK

Aboubakar'ın da menajerine "Para önemli ama Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum" demesi de Zahavi'nin yumuşamasına neden oldu. Kocadağ, Başkan Çebi'ye, "Hem Aboubakar'ı memnun edecek. Hem de Beşiktaş'ı zorda bırakmayacak bir sözleşme hazırlanması için çalışıyoruz" dedi. Aboubakar için hazırlanacak sözleşme son olarak Çebi'nin önüne gidecek. Onay çıkarsa Aboubakar'la 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Kamerunlu forvet bu sezon 28 resmi maçta 16 gol atarken, 5 de gol pası verdi ve toplam 21 gole direkt katkı sağladı.

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