24 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'a Granada talip oldu!

Utku Yuvakuran'a talip var!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

'ın 23 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran'a La Liga ekiplerinden talip oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Avrupa'nın devleri Uğurcan, Altay ve Ersin gibi as kalecilerin peşinde koşarken 'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek genç file bekçisi Utku'ya sürpriz bir talip çıktı.

Fotomaç'ın haberine göre; Birinci kalecisi Rui Silva'nın Milan'a gitme ihtimali bulunan 'nın Utku için bilgi topladığı bildirildi. Siyah-beyazlılar, şu an için kendilerine Utku konusunda resmi bir teklif olmadığını belirttiler.

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