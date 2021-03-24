Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran'a La Liga ekiplerinden Granada talip oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Avrupa'nın devleri Uğurcan, Altay ve Ersin gibi as kalecilerin peşinde koşarken Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek genç file bekçisi Utku'ya sürpriz bir talip çıktı.

Fotomaç'ın haberine göre; Birinci kalecisi Rui Silva'nın Milan'a gitme ihtimali bulunan Granada'nın Utku için bilgi topladığı bildirildi. Siyah-beyazlılar, şu an için kendilerine Utku konusunda resmi bir teklif olmadığını belirttiler.

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