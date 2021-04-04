04 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 4 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, , Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

BEŞİKTAŞ: Ersin, , , , N'Sakala, , Atiba, Ljajic, , N'Koudou,

KARTAL'DA 4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç sarı kartı olan Josef, , Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada 'ta oynanacak mücadelesinde yer alamayacak.

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