24 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Rosier ve Ghezzal'ın bonservisleri el yaktı! Beşiktaş...

Bonservisleri el yaktı! Rosier ve Ghezzal...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Rosier ve Ghezzal, siyah-beyazlılarda etkili bir performans sergiliyor. Kara Kartal bu iki oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak isterken, kulüplerinin istediği bonservis ise el yaktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde eden 'ta yönetim bir yandan da gelecek sezonun hesaplarını yapıyor.

Takvim'in haberine göre; Ancak yönetimi zorlu bir süreç de bekliyor. , 1 yıllık sözleşmesi kalan Ghezzal'ı kiralamayacak. Satış için de 8 milyon Euro istiyor.

Sporting ise Rosier'in bonservisi için 5 milyon Euro'nun altına inmiyor. Bu iki kulüple yapılan son görüşmede de bonservis için bir indirim sağlanamadı.

Ancak temasların devam edeceği de gelen haberler arasında.

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