24 Mart 2021, Çarşamba
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Sporting ise Rosier'in bonservisi için 5 milyon Euro'nun altına inmiyor. Bu iki kulüple yapılan son görüşmede de bonservis için bir indirim sağlanamadı.
Rosier ve Ghezzal'ın bonservisleri el yaktı! Beşiktaş...
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Rosier ve Ghezzal, siyah-beyazlılarda etkili bir performans sergiliyor. Kara Kartal bu iki oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak isterken, kulüplerinin istediği bonservis ise el yaktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş'ta yönetim bir yandan da gelecek sezonun hesaplarını yapıyor.
Takvim'in haberine göre; Ancak yönetimi zorlu bir süreç de bekliyor. Leicester City, 1 yıllık sözleşmesi kalan Ghezzal'ı kiralamayacak. Satış için de 8 milyon Euro istiyor.
Sporting ise Rosier'in bonservisi için 5 milyon Euro'nun altına inmiyor. Bu iki kulüple yapılan son görüşmede de bonservis için bir indirim sağlanamadı.
Ancak temasların devam edeceği de gelen haberler arasında.
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