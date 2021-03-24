Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Rosier ve Ghezzal, siyah-beyazlılarda etkili bir performans sergiliyor. Kara Kartal bu iki oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak isterken, kulüplerinin istediği bonservis ise el yaktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş'ta yönetim bir yandan da gelecek sezonun hesaplarını yapıyor.

Takvim'in haberine göre; Ancak yönetimi zorlu bir süreç de bekliyor. Leicester City, 1 yıllık sözleşmesi kalan Ghezzal'ı kiralamayacak. Satış için de 8 milyon Euro istiyor.

Sporting ise Rosier'in bonservisi için 5 milyon Euro'nun altına inmiyor. Bu iki kulüple yapılan son görüşmede de bonservis için bir indirim sağlanamadı.



Ancak temasların devam edeceği de gelen haberler arasında.

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