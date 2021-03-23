Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta bu sezon fazla şans bulamayan ve siyah-beyazlılarla sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Milli futbolcuya Real Betis'in ardından Celta Vigo'nun da talip olduğu iddia edildi. (BJK spor haberleri)

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'e Celta Vigo'nun da talip olduğu öğrenildi.

İspanyol basını, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun farklı yatırımlar yapacağını ve takip edilen isimler arasında Milli oyuncunun da olduğunu yazdı. Real Betis'in yıllık 1,5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği bilgisinin yanı sıra iki La Liga ekibi arasında Dorukhan konusunda çekişme yaşandığı kaydedildi.

Dorukan Toköz Beşiktaş'taki son sezonuna girerken kulüpteki yıllık alacağının artırılması talebini iletmiş, siyah beyazlı yönetim de Dorukhan'a kendi şartlarında yeni bir sözleşme önermişti.



24 yaşındaki orta alan oyuncusu Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 21 lig maçında 10 kez ilk 11'de forma giymiş.

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