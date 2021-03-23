23 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yıldız ismi Dorukhan Toköz'e Celta Vigo talip oldu

İspanyollar Dorukhan'ın peşinde! Real Betis'in ardından...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.03.2021

Son dakika transfer haberleri: 'ta bu sezon fazla şans bulamayan ve siyah-beyazlılarla sözleşme uzatmayan konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Milli futbolcuya 'in ardından 'nun da talip olduğu iddia edildi. ( haberleri)

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan 'e 'nun da talip olduğu öğrenildi.

basını, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun farklı yatırımlar yapacağını ve takip edilen isimler arasında Milli oyuncunun da olduğunu yazdı. 'in yıllık 1,5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği bilgisinin yanı sıra iki ekibi arasında Dorukhan konusunda çekişme yaşandığı kaydedildi.

Beşiktaş'taki son sezonuna girerken kulüpteki yıllık alacağının artırılması talebini iletmiş, siyah beyazlı yönetim de Dorukhan'a kendi şartlarında yeni bir sözleşme önermişti.

24 yaşındaki orta alan oyuncusu Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 21 lig maçında 10 kez ilk 11'de forma giymiş.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ersin'e İtalya'dan talip var! Derbide izlediler Ersin'e İtalya'dan talip var! Derbide izlediler
Sergen Yalçın tarih yazıyor! Daum... Sergen Yalçın tarih yazıyor! Daum...
Zirve yarışı alev aldı! İşte 4 büyüklerin kalan maçları Zirve yarışı alev aldı! İşte 4 büyüklerin kalan maçları
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ