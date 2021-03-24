24 Mart 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti! 62 yıl sonra...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyon olması halinde lig tarihinde yaş ortalaması en düşük kalecilerle şampiyon olan teknik direktör olacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Sergen Yalçın, 62 yıllık rekorun peşinde. Sezon başında kalede 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu ve 23 yaşındaki Utku Yuvakuran ile başlayan Yalçın, şampiyon olursa lig tarihinde yaş ortalaması en düşük kalecilerle şampiyon olan teknik direktör olacak. İki kalecinin şampiyonluk gelmesi durumunda yaş ortalaması 21,5 olarak gerçekleşecek. Bu sezon gol yemeden maç bitiren kaleciler arasında Boffin 11 maçta ilk sırada yer alırken, Ersin ve Uğurcan, kalelerini 10 maçta gole kapattı.
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