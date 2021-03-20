20 Mart 2021, Cumartesi
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Erman Toroğlu Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Beşiktaş alırsa..."
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş alırsa lig bitecek, gerisi hikaye" ifadelerini kullandı.
20.03.2021
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