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Erman Toroğlu Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Beşiktaş alırsa..."

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş alırsa lig bitecek, gerisi hikaye" ifadelerini kullandı.
20.03.2021
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