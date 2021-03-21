21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Rachid Ghezzal kariyer rekoru kırdı

Ghezzal kariyer rekoru kırdı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede 'nın attığı golde asisti yapan Ghezzal, 13. asistini yaptı ve kariyer rekoru kırdı. | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe derbi haberleri

'ta Rachid Ghezzal şov sürüyor. Asistleriyle bu sezona damga vuran Cezayirli yıldız, Fenerbahçe derbisinde de klasını konuşturdu. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 28. yaşındaki oyuncu, adrese teslim ortasıyla 'yı golle buluşturdu. Rachid Ghezzal böylelikle Süper Lig'deki 13. asistine ulaştı.

KARİYER REKORU KIRDI!

Siyah-beyazlıların hücumdaki en etkili silahlarından olan Rachid Ghezzal, 13. asistini yaptığı Fenerbahçe maçında kendi kariyer rekorunu kırdı.

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