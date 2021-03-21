21 Mart 2021, Pazar
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Rachid Ghezzal kariyer rekoru kırdı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede Vida'nın attığı golde asisti yapan Ghezzal, 13. asistini yaptı ve kariyer rekoru kırdı. | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe derbi haberleri
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şov sürüyor. Asistleriyle bu sezona damga vuran Cezayirli yıldız, Fenerbahçe derbisinde de klasını konuşturdu. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 28. yaşındaki oyuncu, adrese teslim ortasıyla Vida'yı golle buluşturdu. Rachid Ghezzal böylelikle Süper Lig'deki 13. asistine ulaştı.
KARİYER REKORU KIRDI!
Siyah-beyazlıların hücumdaki en etkili silahlarından olan Rachid Ghezzal, 13. asistini yaptığı Fenerbahçe maçında kendi kariyer rekorunu kırdı.
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