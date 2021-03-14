14 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan iki kupa yorumu!

Yalçın'dan çifte kupa sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

Üst üste altıncı lig galibiyeti ile birlikte ’ta artık şampiyonluk marşları dillendiriliyor. Locada maçı izleyen teknik direktör ise çifte kupa için gün saymaya çoktan başladı. ()

Teknik direktör 'ın, "Bu hafta final niteliği taşıyor" dediği kritik viraja galibiyetle giren siyah-beyazlılarda şampiyonluk inancı daha da arttı. Maçı sarı kart cezalısı olması nedeniyle locada takip eden Yalçın, 3 puan sonrasında sevincini de yanındakilerle paylaştı. Karşılaşmadan önce Başkan ile yemek yiyen, maç sırasında ise locada asbaşkan ile yan yana oturan deneyimli teknik adam, gol düellosunun ardından ise oldukça mutluydu. Gelen galibiyet golü ile havalara uçan 48 yaşındaki hoca, locada bulunan isimlerle duygularını paylaşıp, tarihi bir sezon finaline doğru koşmanın coşkusunu yaşadı. Sık sık bu maçın önemine vurgu yapan Yalçın, karşılaşmanın ardından ise "Şampiyonluk için en kritik virajlarımızdan biriydi. Artık yolu yarıladık. Kupa maçını kazanıp, derbiyi de galibiyetle geçersek sezonu iki kupayla tamamlarız" yorumunda bulundu. ()
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