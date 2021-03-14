14 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Welinton'u uçurdu

Sergen Yalçın Welinton'u uçurdu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

Teknik direktör 'ın taraftara sevdirdiği son isim Welinton oldu. Brezilyalı oyuncuya sürekli sahip çıkan Yalçın, özellikle 2'nci yarıdan itibaren yükselen formuyla tecrübeli futbolcu konusunda da haklı çıktı.

Teknik direktör 'ın taraftara sevdirdiği son isim Welinton oldu. Brezilyalı oyuncuya sürekli sahip çıkan Yalçın, özellikle 2'nci yarıdan itibaren yükselen formuyla tecrübeli futbolcu konusunda da haklı çıktı. Yalçın, maçında iyi futbol oynayıp üstüne bir de gol atan Welinton'u taraftarlara sevdirmeyi başardı.

709
, Başakşehir karşılaşmasında 709 isabetli pas yaparak, bu sezon 'de en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Başakşehir ile Beşiktaş, bu sezon topun oyunda en uzun süre kaldığı Süper Lig maçını oynadı. Önceki akşam top 68 dakika 16 saniye oyunda kaldı.

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