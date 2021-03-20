20 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye karşı son 3 maçını kazandı!

Yalçın Fenerbahçe'ye yenilmiyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Teknik Direktörü , yönettiği takımların başında Fenerbahçe'ye karşı son 3 maçı da kazandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Teknik Direktörü , son 3 maçta sarı-lacivertlilere puan kaptırmadı. 2018-19'da Alanyaspor'un başında F.Bahçe'yi 1-0 mağlup eden Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başında F.Bahçe'ye karşı 2 maça çıktı. Geçtiğimiz sezon iç sahada ezeli rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında da tam 15 yıl sonra 'den galibiyetle ayrıldı ve rakibini 4-3 mağlup etti. F.Bahçe karşısında son 3 maçından galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın'ın lig maçlarında da rakibine üstünlüğü bulunuyor. Yalçın, rakibine karşı çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet ayrıldı.

SON 3 MAÇTA TOPLAM 15 GOL ATILDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Yalçın'ın ekiplerinin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Bu arada iki teknik adamın karşı karşıya geldiği 3 maçta (3-2, 2-1, 4-3) tam 15 gol atıldı.

Beşiktaş'tan flaş Rıdvan Yılmaz paylaşımı haberin devamı

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