14 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Portekiz basını Beşiktaşlı Valentin Rosier'i konuşuyor! Başakşehir maçının ardından...

Portekiz Rosier'i konuşuyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in lideri , şampiyonluk yolunda hız kesmeden devam ediyor. Son olarak deplasmanda 'i 3-2 geçmeyi başaran 'da, öne çıkan isimlerden birisi de oldu. Siyah beyazlıların 3. golünün asistini yapan Fransız sağ bekin, ligde gösterdiği performans basınında geniş yer buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'de , 'i 3-2 mağlup ederken , takımının son golünün asistini yaptı. Ligdeki asist sayısını 5'e çıkartan Rosier, 'de de manşetleri süsledi.

Bonservisi 'de bulunan ve sene sonu Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Fransız sağ bek, performansıyla Portekiz'de gündemde kalmayı yine başardı.

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirirken 'Rosier, 'de parlamaya devam ediyor!' başlıkları atıldı. 24 yaşındaki oyuncunun 5. asistini yaptığını hatırlatan Portekizliler, Beşiktaş'ın galibiyetinde Rosier'in performansının etkili olduğunu belirtti.

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'MAÇLARIN KADERİNİ BELİRLİYOR'

Sporting, 2019 yılında 5 milyon euro karşılığında Rosier'i 'dan transfer etmişti. Öte yandan asistlerine devam eden da basınında manşetlerdeydi.

Cezayir basını, Süper Lig'de 12. asistini yapan Ghezzal için 'Maçların kaderini belirlemeyi sürdürüyor! Bir asist daha' derken Ghezzal'ın yurtdışında oynayan en iyi Cezayirli futbolculardan birisi olduğu kaydedildi.

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