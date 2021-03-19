Son dakika spor haberi: Aday kadro açıklanmasının ardından Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz paylaşımı
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosunun açıklanmasının ardından Beşiktaş, flaş bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından kadroya alınmayan Rıdvan Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştı.
Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla Milli Takım'a layık görülen sol bek Rıdvan Yılmaz, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.
Rıdvan'ın takımı Beşiktaş, A Milli Takım'ın kadrosu açıklandıktan sonra resmi hesabından 'parlayan yıldız' emojili Rıdvan Yılmaz fotoğrafı paylaştı.
GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Şenol Güneş 10 Kasım'da yaptığı açıklamada sol bekleri değerlendirmek istediğini açıklamıştı.
İŞTE O SÖZLER:
"Kulüplere ve hocalara söylüyorum. Ellerinde çok iyi sol bek varsa onları değerlendirmek istiyorum. Stoper mevkisindeki arkadaşlarımız 5-10 sene böyle giderse oraya girme şansı zorlaşabilir. Bütün oyunculara kapımız açık" dedi.
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