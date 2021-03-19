19 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Aday kadro açıklanmasının ardından Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz paylaşımı

Beşiktaş'tan flaş Rıdvan Yılmaz paylaşımı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosunun açıklanmasının ardından , flaş bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından kadroya alınmayan Rıdvan Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştı.

'ta bu sezon sergilediği performansla Milli Takım'a layık görülen sol bek Rıdvan Yılmaz, kadrosuna dahil edilmişti.

Rıdvan'ın takımı Beşiktaş, 'ın kadrosu açıklandıktan sonra resmi hesabından '' emojili Rıdvan Yılmaz fotoğrafı paylaştı.

GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Şenol Güneş 10 Kasım'da yaptığı açıklamada sol bekleri değerlendirmek istediğini açıklamıştı.

İŞTE O SÖZLER:

"Kulüplere ve hocalara söylüyorum. Ellerinde çok iyi sol bek varsa onları değerlendirmek istiyorum. mevkisindeki arkadaşlarımız 5-10 sene böyle giderse oraya girme şansı zorlaşabilir. Bütün oyunculara kapımız açık" dedi.

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