Beşiktaş'ta Sergen Yalçın taktiğini belirledi! Fenerbahçe'yi böyle vuracak
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş, ezeli rakibini yenerek hem sarı-lacivertlileri yarışta saf dışı bırakmak hem de rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, derbideki taktiğini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta tüm gözler yarın akşam oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki rakiplerini kendi evinde ağırlayacak.
Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın, takımını bir yandan taktiksel olarak maça hazırlarken, bir yandan da motivasyon yüklemeyi ihmal etmiyor.
Takımın sahaya stresli çıkmamasını isteyen başarılı çalıştırıcı, bugüne kadar nasıl bir futbol ortaya konulduysa, aynı oyunun tekrarlanmasını istedi ve şu ifadeleri kullandı:
"OYUNA BİZ YÖN VERMELİYİZ"
"Takımımızın güçlü bir oyun yapısı var. Oyun gücümüzü sahaya yansıtın. Derbide maçın genelinde top bizde kalmalı. Oyuna biz yön vermeliyiz. Ve önemlisi şunu aklınızdan kesinlikle çıkarmayın. İlk yarıda olduğu gibi bu maçı da tempoyla kazanacağız, Zaferler ancak savaşarak, mücadele ederek kazanılır.
Başka türlü kazanamazsınız. Elbette kazanmak ya da kaybetmek her şeyin sonu değil. Ama alacağımız bir galibiyet bizi bambaşka bir noktaya getirecektir. Sahaya çıkın ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapın."
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