Beşiktaş'ta Sergen Yalçın taktiğini belirledi! Fenerbahçe'yi böyle vuracak

"OYUNA BİZ YÖN VERMELİYİZ"

"Takımımızın güçlü bir oyun yapısı var. Oyun gücümüzü sahaya yansıtın. Derbide maçın genelinde top bizde kalmalı. Oyuna biz yön vermeliyiz. Ve önemlisi şunu aklınızdan kesinlikle çıkarmayın. İlk yarıda olduğu gibi bu maçı da tempoyla kazanacağız, Zaferler ancak savaşarak, mücadele ederek kazanılır.