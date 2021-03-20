20 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın taktiğini belirledi! Fenerbahçe'yi böyle vuracak

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş, ezeli rakibini yenerek hem sarı-lacivertlileri yarışta saf dışı bırakmak hem de rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, derbideki taktiğini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın taktiğini belirledi! Fenerbahçe'yi böyle vuracak
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2021

'ta tüm gözler yarın akşam oynanacak maçına çevrildi. 'de liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki rakiplerini kendi evinde ağırlayacak.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın taktiğini belirledi! Fenerbahçe'yi böyle vuracak

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör , takımını bir yandan taktiksel olarak maça hazırlarken, bir yandan da motivasyon yüklemeyi ihmal etmiyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın taktiğini belirledi! Fenerbahçe'yi böyle vuracak

Takımın sahaya stresli çıkmamasını isteyen başarılı çalıştırıcı, bugüne kadar nasıl bir futbol ortaya konulduysa, aynı oyunun tekrarlanmasını istedi ve şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın taktiğini belirledi! Fenerbahçe'yi böyle vuracak

"OYUNA BİZ YÖN VERMELİYİZ"
"Takımımızın güçlü bir oyun yapısı var. Oyun gücümüzü sahaya yansıtın. Derbide maçın genelinde top bizde kalmalı. Oyuna biz yön vermeliyiz. Ve önemlisi şunu aklınızdan kesinlikle çıkarmayın. İlk yarıda olduğu gibi bu maçı da tempoyla kazanacağız, Zaferler ancak savaşarak, mücadele ederek kazanılır.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın taktiğini belirledi! Fenerbahçe'yi böyle vuracak

Başka türlü kazanamazsınız. Elbette kazanmak ya da kaybetmek her şeyin sonu değil. Ama alacağımız bir galibiyet bizi bambaşka bir noktaya getirecektir. Sahaya çıkın ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapın."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları! İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!
Derbide güç gösterisi! İşte o istatistikler Derbide güç gösterisi! İşte o istatistikler
Ersin'e dev talip! Beşiktaş'ın istediği bonservis... Ersin'e dev talip! Beşiktaş'ın istediği bonservis...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ