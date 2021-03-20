20 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ersin Destanoğlu'na Marsilya talip oldu! Beşiktaş'ın istediği bonservis...

Ersin'e dev talip! Beşiktaş'ın istediği bonservis...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

ile çıktığı 23 maçın 10'unda kalesini gole kapayan Ersin Destanoğlu, performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. 20 yaşındaki file bekçisine Ligue 1 ekiplerinden Marsilya talip oldu. Beşiktaş ise genç file bekçisinin bonservisini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ta bu sezon sergilediği performansla Avrupa'da, Lyon başta olmak üzere birçok takımın radarına giren Ersin Destanoğlu için yeni bir iddia daha gündeme geldi, Marsilya!.. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sürekli temasta olduğu Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Ersin için temaslarda bulunduğu ve yeni sezonda listesinin ilk sıralarında olduğu belirtildi. Fransız kaynaklı habere göre; Yaz transfer dönemini hareketli geçirmeye hazırlanan Marsilya'da kaleci Mandanda'nın yerinin Ersin'e devredilmek istendiği belirtildi. 20 yaşındaki file bekçisi Ersin, görev yaptığı 23 lig maçının 10'unda kalesini gole kapattı. %67'lik kurtarış yüzdesine sahip olan Ersin, oynadığı maç sayısına oranla bu alanda ligin en iyisi konumunda.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu bırakmak istemiyor. Ancak sezon sonunda şampiyonluğun gelmesi durumunda şu andaki piyasa değeri 3 milyon euro dolaylarında olan Ersin'i 10 milyon euro'luk bir teklif alınması halinde satmayı hedefliyor. Ersin ile beraber Utku'ya da güvenin siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda kulübe gelecek olan tekliflere göre son kararını verecek. (Fotomaç)

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