20 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinde 2 isme güveniyor!

Yalçın derbide 2 isme güveniyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbi öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü , derbide 2 oyuncuya güveniyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Fenerbahçe'nin santrfor bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü 'ın hedefinde Pelkas var. Deneyimli hoca, Pelkas'ı etkisiz kılarak, rakibin orta saha ile hücum bağlantısını koparmayı hedefliyor. Bu planda en önemli rol ise Josef de Souza'ya verildi. Teknik heyetin orta sahada hakimiyeti sağlamak için de Atiba Hutchinson'dan beklentisi büyük. Rakibi bozma, top kazanma ve meşin yuvarlağı takımında tutarak oyunu rahatlatma açısından bu sezon çok iyi performanslar ortaya koyan Atiba, F.Bahçe orta sahasını ilk karşılayacak isim olacak. Kanatlar da savunmada beklere biraz daha yakın oynayacak.

Beşİktaş'ta derbinin ilk 11'i büyük ölçüde şekillendi. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlıların kadrosunda Ziraat Türkiye Kupası'nda ile oynanan maça göre 5 değişiklik olması bekleniyor. Ersin, N'Sakala, Atiba, Ljajic ve Larin 11'e dönerken , , Dorukhan, Oğuzhan ve N'Koudou kulübeye geçecek. Beşiktaş'ın hücum dörtlüsü ise kanatlarda Ghezzal ve Larin, forvet arkasında Ljajic, ileri uçta ise 'dan oluşacak. (Fotomaç)

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