21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Sergen Yalçın: Puan cetvelini direkt etkileyecek bu maç

Yalçın'dan derbi sözleri! Puan durumunda...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek olan - maçı öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Takibi bizim için çok değerli bir müsabaka, hem derbi olması, hem de puan cetveline baktığımızda iki takımın da farkı hikayeler beklemesi çok önemli." dedi.

'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek olan - mücadelesi öncesi değerlendirmeelrde bulundu.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Derbiler kolay olmaz. 3 ihtimale açıktır. İyi hazırlandık. İki ağır maç oynadık. İyi durumdayız. Sakatımız bir tek Gökhan. Tam takım antrenman yaptık. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.

Rakiplerimizin bir gıdım önündeyiz ama bu avantaj değil. Puan cetvelini direkt etkileyecek bu maç. İki takımın bakış açısını belirleyecek buradan çıkacak sonuç. Doğru oyunu oynamak istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
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