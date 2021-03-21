21 Mart 2021, Pazar
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İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Derbiler kolay olmaz. 3 ihtimale açıktır. İyi hazırlandık. İki ağır maç oynadık. İyi durumdayız. Sakatımız bir tek Gökhan. Tam takım antrenman yaptık. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.
Rakiplerimizin bir gıdım önündeyiz ama bu avantaj değil. Puan cetvelini direkt etkileyecek bu maç. İki takımın bakış açısını belirleyecek buradan çıkacak sonuç. Doğru oyunu oynamak istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Sergen Yalçın: Puan cetvelini direkt etkileyecek bu maç
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Takibi bizim için çok değerli bir müsabaka, hem derbi olması, hem de puan cetveline baktığımızda iki takımın da farkı hikayeler beklemesi çok önemli." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi öncesi Sergen Yalçın değerlendirmeelrde bulundu.
İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Derbiler kolay olmaz. 3 ihtimale açıktır. İyi hazırlandık. İki ağır maç oynadık. İyi durumdayız. Sakatımız bir tek Gökhan. Tam takım antrenman yaptık. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.
Rakiplerimizin bir gıdım önündeyiz ama bu avantaj değil. Puan cetvelini direkt etkileyecek bu maç. İki takımın bakış açısını belirleyecek buradan çıkacak sonuç. Doğru oyunu oynamak istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
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