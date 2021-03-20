20 Mart 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! 2 yıldız takıma döndü
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Mensah kadroda yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Nefesleri kesecek maç pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarların olduğu kadar Galatasaraylı futbolseverlerin de gözü bu maçta olacak.
Belki de şampiyonluk düğümünü çözecek olan maç öncesi Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Cenk Tosun da kafilede yer aldı.
İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu:
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