20 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! 2 yıldız takıma döndü

Beşiktaş'ın derbi kadrosu belli oldu! 2 yıldız takıma döndü
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Mensah kadroda yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 31. haftasında sahasında 'yi konuk edecek. Nefesleri kesecek maç pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarların olduğu kadar Galatasaraylı futbolseverlerin de gözü bu maçta olacak.

Belki de şampiyonluk düğümünü çözecek olan maç öncesi Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Cenk Tosun da kafilede yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu:

Yalçın derbide 2 isme güveniyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Derbi öncesi flaş sözler! Beşiktaş kaybederse... Derbi öncesi flaş sözler! "Beşiktaş kaybederse..."
İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları! İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!
Derbide güç gösterisi! İşte o istatistikler Derbide güç gösterisi! İşte o istatistikler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ