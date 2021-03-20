20 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş sahasında kazanıyor!

Beşiktaş sahasında kazanıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak , iç saha performansıyla ligde en başarılı takım konumunda bulunuyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü oynanacak - öncesinde siyah-beyazlı takım ligin geride kalan 30 haftasında sahasında ortaya koyduğu performansla dikkati çekiyor. İç sahada çıktığı ilk 2 maçta bir puan alabilen Beşiktaş, daha sonra 8 maçlık galibiyet serisine imza attı. 22. haftada konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 yenilerek sahasında uzun bir aradan sonra mağlup olan siyahbeyazlılar, Vodafone Park'ta çıktığı son 3 maçını ise kazanmayı başardı. Beşiktaş, iç sahada oynadığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda hanesine 34 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, sahasında çıktığı 8 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Yalçın Fenerbahçe'ye yenilmiyor! haberin devamı

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