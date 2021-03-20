Beşiktaş sahasında kazanıyor!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş, iç saha performansıyla ligde en başarılı takım konumunda bulunuyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı takım ligin geride kalan 30 haftasında sahasında ortaya koyduğu performansla dikkati çekiyor. İç sahada çıktığı ilk 2 maçta bir puan alabilen Beşiktaş, daha sonra 8 maçlık galibiyet serisine imza attı. 22. haftada konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 yenilerek sahasında uzun bir aradan sonra mağlup olan siyahbeyazlılar, Vodafone Park'ta çıktığı son 3 maçını ise kazanmayı başardı. Beşiktaş, iç sahada oynadığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda hanesine 34 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, sahasında çıktığı 8 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.
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