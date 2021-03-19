19 Mart 2021, Cuma
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Stoperlere baskı yapılmayacak. Top kullanmaları ve oyunu geriden başlatmalarına izin verilecek. Kanat oyuncularının sıfıra inmeleri engellenecek. Tehlikeli yerlerde kesinlikle faul yapılmayacak.
Gustavo geriye itilecek. Ön tarafa yardım getirmesi engellenecek, ileri uçla bağlantısı koparılacak. Takım boyu uzun tutulacak. Paslaşmalar öncelikle üçüncü bölgeye yığılacak. Pelkas kanada sürülecek, 10 numaraya getirilemeyecek. Yüzü kaleye döndürülmeyecek.
Valencia kenarlardan ceza sahasına sokulmayacak, bu bölgede top alması engellenecek. (Fotomaç)
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisi planını belirledi! Gustavo ve Pelkas'a...
Derbiyi kazanarak Fenerbahçe'yi yarıştan uzaklaştırmayı hedefleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Erol Bulut’un yapabileceği ‘sürprizlere’ karşı ‘tuzaklar’ kurup 3 puan almak peşinde olacak. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisindeki taktik planı hazır. Rakip hoca Erol Bulut'un bu maçta kendisini kanıtlamak için her türlü riski alacağını ve sürprizler yapmayı planladığını hesap eden Yalçın, Bulut'un tüm bu hamlelerine karşılık nasıl bir strateji izleyeceğini de belirledi. İşte Yalçın'ın derbideki planı:
Stoperlere baskı yapılmayacak. Top kullanmaları ve oyunu geriden başlatmalarına izin verilecek. Kanat oyuncularının sıfıra inmeleri engellenecek. Tehlikeli yerlerde kesinlikle faul yapılmayacak.
Gustavo geriye itilecek. Ön tarafa yardım getirmesi engellenecek, ileri uçla bağlantısı koparılacak. Takım boyu uzun tutulacak. Paslaşmalar öncelikle üçüncü bölgeye yığılacak. Pelkas kanada sürülecek, 10 numaraya getirilemeyecek. Yüzü kaleye döndürülmeyecek.
Valencia kenarlardan ceza sahasına sokulmayacak, bu bölgede top alması engellenecek. (Fotomaç)
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