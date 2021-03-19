19 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisi planını belirledi! Gustavo ve Pelkas'a...

Yalçın'ın derbi planı hazır! Gustavo ve Pelkas'a...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.03.2021

Derbiyi kazanarak 'yi yarıştan uzaklaştırmayı hedefleyen Teknik Direktörü , ’un yapabileceği ‘sürprizlere’ karşı ‘tuzaklar’ kurup 3 puan almak peşinde olacak. ()

Teknik Direktörü 'ın pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisindeki taktik planı hazır. Rakip hoca 'un bu maçta kendisini kanıtlamak için her türlü riski alacağını ve sürprizler yapmayı planladığını hesap eden Yalçın, Bulut'un tüm bu hamlelerine karşılık nasıl bir strateji izleyeceğini de belirledi. İşte Yalçın'ın derbideki planı:
Stoperlere baskı yapılmayacak. Top kullanmaları ve oyunu geriden başlatmalarına izin verilecek. Kanat oyuncularının sıfıra inmeleri engellenecek. Tehlikeli yerlerde kesinlikle faul yapılmayacak.
geriye itilecek. Ön tarafa yardım getirmesi engellenecek, ileri uçla bağlantısı koparılacak. Takım boyu uzun tutulacak. Paslaşmalar öncelikle üçüncü bölgeye yığılacak. kanada sürülecek, numaraya getirilemeyecek. Yüzü kaleye döndürülmeyecek.
kenarlardan ceza sahasına sokulmayacak, bu bölgede top alması engellenecek. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti! Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı! Cenk Tosun ve Aboubakar... Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı! Cenk Tosun ve Aboubakar...
Aboubakar derbide sahada yer alacak mı? Canlı yayında açıkladı Aboubakar derbide sahada yer alacak mı? Canlı yayında açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ