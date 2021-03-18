18 Mart 2021, Perşembe
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı ile Beşiktaş Icrypex, Bursa'da karşı karşıya gelmiş, maçın bitimine 3.5 saniye kala hücum eden konuk takım, Ercan Osmani'nin dış atış isabetiyle skoru 88-89'a getirmişti. Ancak sürenin bitmesinin ardından hakemler son pozisyonu yeniden izlemiş ve Osmani'nin yan çizgiye bastığını belirleyerek, basketi iptal edip hücum hakkını TOFAŞ Basketbol Takımı'na vermişti. Bitime 1 saniye kala da faul hakkı kazanan TOFAŞ, Semaj Christon'ın bir atışından yararlanarak mücadeleyi 89-86 kazanmıştı.
Beşiktaş Icrypex'in kural hatası yapıldığına yönelik itirazı inceleyen TBF Yönetimi, şu açıklamayı yaptı;
"18 Mart 2021 tarihinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 18 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında gündeminde yer alan Tofaş-Beşiktaş Icrypex (ING Basketbol Süper Ligi) müsabakasında Beşiktaş Icrypex takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş; itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve Merkez Hakem Kurulu'nun görüşünün değerlendirilmesi sonucunda yapılan itirazın reddine karar vermiştir."
TBF Beşiktaş'ın itirazını reddetti!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Tofaş - Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında Siyah-beyazlıların yaptığı kural hatası itirazını reddettiğii açıkladı. (BJK spor haberleri)
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Tofaş - Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında Siyah-beyazlıların yaptığı kural hatası itirazını reddetti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı ile Beşiktaş Icrypex, Bursa'da karşı karşıya gelmiş, maçın bitimine 3.5 saniye kala hücum eden konuk takım, Ercan Osmani'nin dış atış isabetiyle skoru 88-89'a getirmişti. Ancak sürenin bitmesinin ardından hakemler son pozisyonu yeniden izlemiş ve Osmani'nin yan çizgiye bastığını belirleyerek, basketi iptal edip hücum hakkını TOFAŞ Basketbol Takımı'na vermişti. Bitime 1 saniye kala da faul hakkı kazanan TOFAŞ, Semaj Christon'ın bir atışından yararlanarak mücadeleyi 89-86 kazanmıştı.
Beşiktaş Icrypex'in kural hatası yapıldığına yönelik itirazı inceleyen TBF Yönetimi, şu açıklamayı yaptı;
"18 Mart 2021 tarihinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 18 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında gündeminde yer alan Tofaş-Beşiktaş Icrypex (ING Basketbol Süper Ligi) müsabakasında Beşiktaş Icrypex takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş; itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve Merkez Hakem Kurulu'nun görüşünün değerlendirilmesi sonucunda yapılan itirazın reddine karar vermiştir."
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