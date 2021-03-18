18 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

TBF Beşiktaş'ın itirazını reddetti!

TBF Beşiktaş'ın itirazını reddetti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

(), - maçı sonrasında Siyah-beyazlıların yaptığı kural hatası itirazını reddettiğii açıkladı. ()

(), - maçı sonrasında Siyah-beyazlıların yaptığı kural hatası itirazını reddetti.

'nin 24'üncü haftasında ile , 'da karşı karşıya gelmiş, maçın bitimine 3.5 saniye kala hücum eden konuk takım, 'nin dış atış isabetiyle skoru 88-89'a getirmişti. Ancak sürenin bitmesinin ardından hakemler son pozisyonu yeniden izlemiş ve Osmani'nin yan çizgiye bastığını belirleyerek, basketi iptal edip hücum hakkını TOFAŞ Basketbol Takımı'na vermişti. Bitime 1 saniye kala da faul hakkı kazanan TOFAŞ, 'ın bir atışından yararlanarak mücadeleyi 89-86 kazanmıştı.

Beşiktaş Icrypex'in kural hatası yapıldığına yönelik itirazı inceleyen TBF Yönetimi, şu açıklamayı yaptı;

"18 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.

Yönetim Kurulu 18 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında gündeminde yer alan Tofaş-Beşiktaş Icrypex (ING Basketbol Süper Ligi) müsabakasında Beşiktaş Icrypex takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş; itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve 'nun görüşünün değerlendirilmesi sonucunda yapılan itirazın reddine karar vermiştir."

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