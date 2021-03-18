18 Mart 2021, Perşembe
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Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex takımımızın Tofaş ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde "Kara Perşembe" olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır.
Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir. Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir.
Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz."
Beşiktaş'tan Tofaş maçı için verilen karara büyük tepki!
Beşiktaş Icrypex, Tofaş maçı için yaptığı başvurunun reddedilmesine tepki göstererek resmi internet sitesinde paylaşımda bulundu.(BJK spor haberleri)
Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında siyah-beyazlı kulüp hakemlerin kural hatası yaptığını gerekçe göstererek federasyona itirazda bulunmuştu. Bugün yapılan toplantı sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Beşiktaş'ın itirazını reddetti. Bu kararın ardından Beşiktaş Kulübü TBF'ye tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex takımımızın Tofaş ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde "Kara Perşembe" olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır.
Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir. Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir.
Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz."
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