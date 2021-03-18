18 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Tofaş maçı için verilen karara büyük tepki!

Beşiktaş'tan karara büyük tepki!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

Icrypex, maçı için yaptığı başvurunun reddedilmesine tepki göstererek resmi internet sitesinde paylaşımda bulundu.()

- Icrypex maçı sonrasında siyah-beyazlı kulüp hakemlerin kural hatası yaptığını gerekçe göstererek federasyona itirazda bulunmuştu. Bugün yapılan toplantı sonrası Beşiktaş'ın itirazını reddetti. Bu kararın ardından Beşiktaş Kulübü TBF'ye tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

", bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex takımımızın Tofaş ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek tarihinde "Kara Perşembe" olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir. Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir.

Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen bu kararın tarafından bozulacağına inanıyoruz."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
TBF Beşiktaş'ın itirazını reddetti! TBF Beşiktaş'ın itirazını reddetti!
Uluç'tan flaş yorum! G.Saray şampiyon olmasın diye... Uluç'tan flaş yorum! "G.Saray şampiyon olmasın diye..."
Final öncesi flaş sözler! Beşiktaş'ın kupayı alması çok zor Final öncesi flaş sözler! "Beşiktaş'ın kupayı alması çok zor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ