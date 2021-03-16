16 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

İşte Beşiktaş'ın Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i

Kartal'da hedef final! İşte Başakşehir maçı 11'i
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

Beşiktaş Ziraat yarı finalinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Vodafone Park’ta saat 20.45 başlayacak olan zorlu mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Ziraat yarı finalinde ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta 'un yöneteceği mücadele saat 20.45'te oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak. 'de lider durumda bulunan ve Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef 2 kupa. Hafta sonunda Başakşehir karşısında 3-2 kazanarak lig yarışında kayıp yaşamayan siyahbeyazlılar, aynı rakibiyle bu kez kupada finale yükselmek için mücadele edecek.

ROTASYON BEKLENiYOR!

Beşiktaş'ta teknik direktör Yalçın, bazı oyuncuları Başakşehir karşılaşmasında dinlendirebilir. Kalede Utku'ya görev vermeyi planlayan Yalçın, Dorukhan ve Necip'i de ilk 11'de sahaya sürebilir. Mücadelenin uzatmalara ve penaltılara gitme ihtimali nedeniyle hafta sonundaki F.Bahçe derbisini de düşünen Yalçın, sahaya bu doğrultuda bir kadro sürmeyi planlıyor. Beşiktaş'ta ve sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise , , , Bolingoli, , ve 'nin sakatlıkları sürüyor. (Fotomaç)

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ


Beşiktaş: Utku, , , , Rodvan, Necip, Josef, N,Koudou, Ljajic, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, Berkay, Aleksic, Deniz, Visca, Crivelli
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