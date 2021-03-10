Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük fark! Performanslar tavan yaptı
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan ve şampiyonluk yolundaki ilerleyişini sürdüren Beşiktaş'ta futbolcuların geçen sezon ile bu sezon aldıkları paralar arasındaki büyük fark dikkat çekerken, oyuncuların performansı ise tavan yaptı.
Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş'ta büyük bir fark göze çarpıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz haftalardaki Divan Kurulu toplantısında, "Yaptığımız transferler, eski transferlerin 4'te 1 fiyatına 4 katı top oynuyor" demişti. Aslında burada halen takımda devam eden Vida (2.3+1 milyon euro toplam 3.3 milyon euro) ve Ljajic (2.7 milyon euro) gibi isimleri de içine kattı. Çünkü bu sezon gelenlerden sadece Montero, sezon başında ayrılan Roco'nun 4'te 1 fiyatına oynuyor.
FARKLAR DiKKAT ÇEKİCİ
Yeni transferlerden Rosier, Gökhan Gönül'ün 1 milyon euro, N'Sakala ise Caner Erkin'in 800 bin euro düşüğüne forma giyiyor. En büyük farklar ise, Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'dan 1.2 milyon euro az kazanan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile Jeremain Lens'ten 800 bin euro azına oynayan Cezayirli asist kralı Rachid Ghezzal'da. Maliyetin neredeyse yarı yarıya düştüğü siyah-beyazlı takımda performanslar ise, Sergen Yalçın'ın önderliğinde adeta tavan yaptı.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig