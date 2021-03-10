10 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük fark! Performanslar tavan yaptı

Beşiktaş'ta büyük fark! Performanslar tavan yaptı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de zirvede bulunan ve şampiyonluk yolundaki ilerleyişini sürdüren 'ta futbolcuların geçen sezon ile bu sezon aldıkları paralar arasındaki büyük fark dikkat çekerken, oyuncuların performansı ise tavan yaptı.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından 'ta büyük bir fark göze çarpıyor. Başkan , geçtiğimiz haftalardaki Divan Kurulu toplantısında, "Yaptığımız transferler, eski transferlerin 4'te 1 fiyatına 4 katı top oynuyor" demişti. Aslında burada halen takımda devam eden (2.3+1 milyon euro toplam 3.3 milyon euro) ve (2.7 milyon euro) gibi isimleri de içine kattı. Çünkü bu sezon gelenlerden sadece Montero, sezon başında ayrılan Roco'nun 4'te 1 fiyatına oynuyor.

FARKLAR DiKKAT ÇEKİCİ
Yeni transferlerden , 'ün 1 milyon euro, N'Sakala ise 'in 800 bin euro düşüğüne forma giyiyor. En büyük farklar ise, 'e transfer olan 'dan 1.2 milyon euro az kazanan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile Jeremain Lens'ten 800 bin euro azına oynayan Cezayirli asist kralı Rachid Ghezzal'da. Maliyetin neredeyse yarı yarıya düştüğü siyah-beyazlı takımda performanslar ise, 'ın önderliğinde adeta tavan yaptı.

(Fotomaç)

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