Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan ve şampiyonluk yolundaki ilerleyişini sürdüren Beşiktaş'ta futbolcuların geçen sezon ile bu sezon aldıkları paralar arasındaki büyük fark dikkat çekerken, oyuncuların performansı ise tavan yaptı.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş'ta büyük bir fark göze çarpıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz haftalardaki Divan Kurulu toplantısında, "Yaptığımız transferler, eski transferlerin 4'te 1 fiyatına 4 katı top oynuyor" demişti. Aslında burada halen takımda devam eden Vida (2.3+1 milyon euro toplam 3.3 milyon euro) ve Ljajic (2.7 milyon euro) gibi isimleri de içine kattı. Çünkü bu sezon gelenlerden sadece Montero, sezon başında ayrılan Roco'nun 4'te 1 fiyatına oynuyor.



FARKLAR DiKKAT ÇEKİCİ

Yeni transferlerden Rosier, Gökhan Gönül'ün 1 milyon euro, N'Sakala ise Caner Erkin'in 800 bin euro düşüğüne forma giyiyor. En büyük farklar ise, Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'dan 1.2 milyon euro az kazanan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile Jeremain Lens'ten 800 bin euro azına oynayan Cezayirli asist kralı Rachid Ghezzal'da. Maliyetin neredeyse yarı yarıya düştüğü siyah-beyazlı takımda performanslar ise, Sergen Yalçın'ın önderliğinde adeta tavan yaptı.

(Fotomaç)





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