14 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Avrupa'nın zirvesinde! Dev kulüpleri geride bıraktı

Beşiktaş Avrupa'nın zirvesinde! Dev kulüpleri geride bıraktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

Son dakika haberleri: 'de ilk 30 haftayı zirvede geçen Beşiktaş'ta bu sezon 20 farklı oyuncu gol attı. Bu, ve 'nın 5 büyük ligi içerisinde ulaşılan en yüksek rakam oldu.

'de 'i 3-2 mağlup edip liderliğini perçinleyen , 20 farklı oyuncusunu golle buluşturarak bu alanda bir rekora imza attı. Üstelik bu rekor ile sınırlı kalmadı. Siyah- beyazlılar Süper Lig ve 'nın beş büyük liginde, bir takımda en fazla gol atan oyuncuya sahip olan ekip haline geldi. Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde, en fazla oyuncusu gol atan takım sıralamasında, 28 maçta 20 farklı oyuncusu gol atan Beşiktaş lider durumda. Siyah-beyazlıları, 28 karşılaşmada 18 farklı futbolcusu gol atan F.Bahçe takip ediyor. Listede üçüncü sırayı üç takım paylaşıyor. ve bu sezon ligde 26 maça çıktı ve 16 farkla oyuncusu golle buluştu. ekibi ise 24 maç oynarken, aynı şekilde 16 farklı futbolcudan gol katkısı aldı.

(Fotomaç)

Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! haberin devamı

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