06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Larin için karar sezon sonunda

Larin sezon sonu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

yönetimi, Cyle Larin'le ilgili son kararını sezon sonunda verecek. Siyah- beyazlılar, Ocak ayından İngiliz ekibi 'dan gelen 10 milyon euro'luk teklifi reddetmişti.

yönetimi, Cyle Larin'le ilgili son kararını sezon sonunda verecek. Siyah- beyazlılar, Ocak ayından İngiliz ekibi 'dan gelen 10 milyon euro'luk teklifi, "Onu şu anda satarsak, yerini dolduracak isim bulamayız. Sezon sonunu bekleyelim. Alacağımız bir şampiyonlukla Larin'in değeri 14-15 milyon euro'lara çıkacaktır. Böyle bir teklif o zaman masaya yatırır ve en doğru kararı veririz" diyerek geri çevirmişti.
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