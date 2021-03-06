06 Mart 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Larin için karar sezon sonunda
Beşiktaş yönetimi, Cyle Larin'le ilgili son kararını sezon sonunda verecek. Siyah- beyazlılar, Ocak ayından İngiliz ekibi West Ham'dan gelen 10 milyon euro'luk teklifi reddetmişti.
Beşiktaş yönetimi, Cyle Larin'le ilgili son kararını sezon sonunda verecek. Siyah- beyazlılar, Ocak ayından İngiliz ekibi West Ham'dan gelen 10 milyon euro'luk teklifi, "Onu şu anda satarsak, yerini dolduracak isim bulamayız. Sezon sonunu bekleyelim. Alacağımız bir şampiyonlukla Larin'in değeri 14-15 milyon euro'lara çıkacaktır. Böyle bir teklif o zaman masaya yatırır ve en doğru kararı veririz" diyerek geri çevirmişti.
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