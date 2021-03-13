Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Sezonun en iyi..."

Nsakala'nın aldığı pozisyon yanlışlığından iki tane gol yediler. Hem de bunları hızlı hücumla değil yerleşik savunma halindeyken buldu. Nsakala'nın topsuz oyuncuya top-alan-adam markajını doğru yapması ve farkındalık düzeyinin iyi olması gerekirdi. Oyuna ve topa hakim olan Beşiktaş çok gel-gitlerin yaşandığı, iki defa öne geçtiği ve Başakşehir'e tekrar yakalandığı bir maçtan bu sezon transfer ettiği oyuncular içinde en iyi performans verenlerin başında gelen Josef'in attığı golle çok önemli bir maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi.