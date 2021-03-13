Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Sezonun en iyi..."
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
SİNAN VARDAR - HAK EDEN KAZANDI
Beşiktaş dün rakibinin özelliklerine göre değil, kendi şablonuna göre oynadı. Çok da iyi oynadı. Siyah-beyazlılar özellikle orta sahayı geçtikten sonra top her Ghezzal veya Ljajic'le buluştuğunda Başakşehirli oyuncular neredeyse kale çizgisine kadar dizilecekti.
Aykut Hoca kusura bakma ama son şampiyon olmuş takım, hem de kadrosu bu kadar iyi bir ekip bu kadar yaslanmaz, yaslanmamalı. Kocaman bir yanlıştı bu... Takım madem düşmemeye oynuyor, çoğu zaman 1 puan da yetmez. Unutmadan Aykut hocam, takımda Ravil gibi geleceğin yıldızı varken her haliyle sırıtan Ponck da forma giymez. Biraz cesaret lütfen...
Beşiktaş dün çok önemli bir galibiyet alırken rakibine karşı da şanssızlığını kırmış oldu. Rosier, Welinton, Josef, sağdan, soldan ve merkezden ataklarla rakibi bunalttı. Özellikle Welinton dün sahanın en iyilerinden biriydi. Bu sezonun en iyi transferi kim derseniz ben ilk sıraya Josef de Sousa'yı koyabilirim. Atiba yine cesur yürek gibi mücadele ederken takım arkadaşlarını ateşleyen isimdi.
Aboubakar gol atmadı belki ama gücü takıma büyük güç kattı. Larin kendini sürekli geliştiriyor. Beşiktaş'ın eksisi zaman zaman savunmada yaptığı basit kademe hatalarıydı. Özellikle ikinci golde Nsakala'ya yaptığı hata yakışmadı.
Beşiktaş çok önemli 3 puan daha hanesine yazarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puana imza attı. Hem de sonuna kadar hak ederek kazandı. Maçın sonunda tribüne dönerek cezalı teknik direktör Sergen Yalçın'ı selamlayan antrenör Mirat Şahin ve futbolculara Sergen Hoca'nın alkışlarıyla yanıt vermesi çok güzel bir görüntüydü.
Hakem Cüneyt Çakır'ın maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın penaltı pozisyonunda VAR'a gitmemesi garibime gitti ama genel anlamda çok iyi maç yönetti.
TURGAY DEMİR - ÇOCUKLAR İNANMIŞ!
Çok iyi maç oldu… İki takım da en iyi bildiği şeyi yaptı… Beşiktaş rakip sahaya yerleşti, Başakşehir fırsat bulduğu anda kontratağa çıktı. Oyunun önemli bir bölümünde meşin yuvarlak siyah-beyazlı oyuncuların yörüngesindeydi! Adem Ljajic sorumluluktan kaçınca Kartal, doğal olarak "çıkmaz sokak paslaşmaları" yapmak zorunda kaldı… Böyle, "orta ölçekli prese dayalı" oyunlarda topu kaybettiğiniz anda birkaç saniyede geri almazsanız kontratak yersiniz. Bakınız, Crivelli'nin yakaladığı pozisyon…
Benim lades ortaları dediklerimden çok fazla yaptı Beşiktaş… Oysa ihtiyaç Ghezzal'ın adrese teslim paslarıydı. Onlardan çok fazla göremedik bu maçta. Yıldız kaynaklı skor üretme, takım halinde skora katkı derken Beşiktaş gole giden yolu bulmayı başarıyor… Dün yıldız kaynaklı gol üretme ayağı Larin olurken "forvetler dışında skora katkı verme" noktasında, Welinton ve Josef de Souza (gol) ve Roiser (asist) görev üstlendiler…
Başakşehir, direkten dönen şut ve Crivelli'nin müthiş kontrası dışında pozisyon üretmedi… Golleri de üretmediği pozisyonlardan geldi aslında. Her iki golde de Nsakala'nın rakibin gerisinde kalması topun filelere gitmesine rakip forvetler kadar etki yaptı dersek abartmış olmayız…
Son bölümde Beşiktaş bir puanı garantiye almak için daha tedbirli oynayabilirdi ama öyle yapmadı, üç puan istedi, zafere koştu. Geceyi aydınlatan gol de Josef'le geldi. Top kontrolü ve vuruşu müthişti. Beşiktaş iyi oynadı, savaştı, asla vazgeçmedi ve çok zorlu bir maçı kazandı… Karşımızda inanmış çocuklar var, biz de onlara o müthiş tribün marşını hatırlatalım; inanın çocuklar, çocuklar inanın… Güzel günler göreceğiz güneşli günler…
REHA KAPSAL - MAKSİMAL
Maçın hikayesi maç önü gibi Başakşehir'in Beşiktaş'a topu bırakıp kendi yarı alanında kalesine yakın derinlemesine bir savunma düzeninde hem enine hem de boyuna daha daraltılmış saha içi oyun anlayışı ile Beşiktaş'ı merkezden değil daha genişlikten yapmasını yönlendirmeye çalışan oyun anlayışı ile başladı.
Beşiktaş ilk devre çok isabetli pas yaptı. Nedeni Başakşehir'in alan ve zaman vererek yaptığı savunma şekliydi. Yavaş çıkarak rakibini karşılayınca Beşiktaş tekniği iyi olan oyunculardan kurulu olduğundan pas opsiyonlarını rahat oluşturdu. Başakşehir, Beşiktaş ön alan baskısını merkezden Ponck ve Epureanu'ya Aboubakar ve Atiba ile götürünce uzun toplarla oynadılar. Welinton-Vida yüksek topları indirdi. Başakşehir, Mehmet Topal'ı iki stoperin arasına sokup 3-5-2'ye dönüp rakibini yarı alanında karşılayan bir takım olarak daha rahat hücum geçişleri yapabilirdi.
Beşiktaş ligimizde hem fiziksel olarak hem de topla tempo yapabilen, topu çok çabuk geri kazandığı gibi ritim de veren, oyun kalitesi ve fizik kalitesi iyi bir takım. Bu kadar topa sahip olduğu, pas yaptığı bir oyunda üretken olamamasının nedeni orta sahaların iç koridor koşuları ve savunma arkası koşuları az yapmasıydı. Son haftalardaki bireysel hatalardan gol yiyip, pozisyon vermişlerdi.
Nsakala'nın aldığı pozisyon yanlışlığından iki tane gol yediler. Hem de bunları hızlı hücumla değil yerleşik savunma halindeyken buldu. Nsakala'nın topsuz oyuncuya top-alan-adam markajını doğru yapması ve farkındalık düzeyinin iyi olması gerekirdi. Oyuna ve topa hakim olan Beşiktaş çok gel-gitlerin yaşandığı, iki defa öne geçtiği ve Başakşehir'e tekrar yakalandığı bir maçtan bu sezon transfer ettiği oyuncular içinde en iyi performans verenlerin başında gelen Josef'in attığı golle çok önemli bir maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi.
Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalara girildiğinde en iyisinden ve maksimal performansından başka hiçbir şeyin yeterli olmadığı zor süreçte oyuna koyduğu coşkusuyla, skora isyan etmesiyle, tutkusuyla Beşiktaş zirve yarışının sonuna kadar içinde olacağının mesajını bir kez daha kendi camiasına ve taraftarına vermiş oldu.
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