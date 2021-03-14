14 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Cenk Tosun müjdesi! Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçı öncesi antrenmanlara geri döndü
Süper Lig'in lider Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile karşılaşacağı maç öncesi Cenk Tosun'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan milli oyuncu, bugün yapılan antrenmanda yerini aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan ancak Premier Lig kariyerinde etkili bir performans gösteremeyen Cenk Tosun, Süper Lig'in 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde siyah-beyazlılara geri dönmüştü. Takıma dönmesinin ardından kısa süre sonra sakatlık geçiren Cenk Tosun'un sol dizinde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı.
Yapılan tedavinin ardından yıldız futbolcu Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.
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