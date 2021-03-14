Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan ancak Premier Lig kariyerinde etkili bir performans gösteremeyen Cenk Tosun, Süper Lig'in 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde siyah-beyazlılara geri dönmüştü. Takıma dönmesinin ardından kısa süre sonra sakatlık geçiren Cenk Tosun'un sol dizinde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı.

Yapılan tedavinin ardından yıldız futbolcu Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.

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