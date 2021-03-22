Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Beşiktaş öne geçti ancak sarı lacivertlilerde Ozan Tufan sahneye çıktı ve takımının beraberlik golüne imza attı Karşılaşma 1-1 tamamlanırken iki ekip de saha içi eksikliklerini not alıp yapılması gerekenlere dair planlarını yaptı... Bu kapsamda öne çıkan isimler için yüzler gülerken mücadelede oynamasına rağmen şansını kullanamayan bazı isimler de bu planların 'ayrılık' kısımlarında yer aldı... Hem Beşiktaş'ta, hem Fenerbahçe'de radikal kararlar alınırken sahada yer almayan bazı isimlerin kaderleri de belli oluyor... İki ekipte de sezon sonu yolların ayrılacağı futbolcular yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından her iki takımda da radikal kararlar alındı. Elinde geniş bir kadro olmasına rağmen bu futbolculardan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı.
Beşiktaş'ta iyi gidişat devam ediyor. Siyah beyazlı ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın maç eksiği olmasına rağmen 3 puan önünde lider konumda yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi için özel bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, maaşı yüksek ve verim alamadığı futbolcular ile yollarını ayıracak.
GİDECEKLER NETLEŞMEYE BAŞLADI!
Derbinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Fenerbahçe şampiyonluk yarışına tutunmayı başarırken, Beşiktaş ligin zirvesindeki yerini korudu.
Bankalar Birliği ile anlaşmaya varan 4 büyük kulüp, gelecek dönemlerde iç ve dış transferde daha ekonomik adımlar atacak. Maliyeti yüksek futbolculardan indirim istenecek veya yollar ayrılacak. Bu bağlamda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta radikal adımlar atılacak. İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı isimler...
GÖKHAN TÖRE
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Gökhan Töre sakatlıktan kurtulamayınca beklenen etkiyi yaratamadı. Yıldız futbolcu ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor.
Gökhan Töre, sözleşmesinde yer alan '30 maç oynarsa sözleşmesi uzar' maddesinden faydalanamayacak. Yıldız isim bu sezon 12 maça çıkabildi.
TYLOR BOYD
Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Amerikalı futbolcu Tylor Boyd, maliyet ve performans olarak beklentilerin altında kaldı.
Bu sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Boyd ile yollar ayrılacak. Boyd'un maliyetinden tasarruf edilecek.
DORUKHAN TOKÖZ
Uzun süredir sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilen Dorukhan Toköz ile orta yol bulunamadı. Rakamda anlaşılamayan genç futbolcu için şartlar zorlanmayacak.
HARUN TEKİN
Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin, Volkan Demirel'in ardından Altay Bayındır'ın da yedeği konumunda kaldı. Harun Tekin ile yollar gelecek sezon ayrılacak ve Berke Özer Altay ile kaleyi savunacak.
MAURICIO LEMOS
Fenerbahçe'nin büyük beklentiyle transfer ettiği isimlerden biri olan Mauricio Lemos, yaptığı basit hatalarla gözden düştü. Lemos'a teklif gelmesi halinde ısrar edilmeyecek.
PAPISS CISSE
Mauricio Lemos gibi sezon başında Fenerbahçe'ye katılan deneyimli forvet Papiss Cisse, sezon sonu futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı. Fenerbahçe, Cisse ile yolları ayıracak ve daha genç ve potansiyeli yüksek bir isim ile yoluna devam edecek.
ÖMER FARUK BEYAZ
Fenerbahçe'nin gelecek vadeden yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, sözleşme tekliflerini geri çevirdi ve rotasını Avrupa'ya çevirdi.
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