22 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Beşiktaş öne geçti ancak sarı lacivertlilerde Ozan Tufan sahneye çıktı ve takımının beraberlik golüne imza attı Karşılaşma 1-1 tamamlanırken iki ekip de saha içi eksikliklerini not alıp yapılması gerekenlere dair planlarını yaptı... Bu kapsamda öne çıkan isimler için yüzler gülerken mücadelede oynamasına rağmen şansını kullanamayan bazı isimler de bu planların 'ayrılık' kısımlarında yer aldı... Hem Beşiktaş'ta, hem Fenerbahçe'de radikal kararlar alınırken sahada yer almayan bazı isimlerin kaderleri de belli oluyor... İki ekipte de sezon sonu yolların ayrılacağı futbolcular yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

'in 31. haftasında oynanan - maçının ardından her iki takımda da radikal kararlar alındı. Elinde geniş bir kadro olmasına rağmen bu futbolculardan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

'ta iyi gidişat devam ediyor. Siyah beyazlı ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın maç eksiği olmasına rağmen 3 puan önünde lider konumda yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

Şampiyonlar Ligi için özel bir kadro kurmak isteyen , maaşı yüksek ve verim alamadığı futbolcular ile yollarını ayıracak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

GİDECEKLER NETLEŞMEYE BAŞLADI!

Derbinin ardından ve 'de ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Fenerbahçe şampiyonluk yarışına tutunmayı başarırken, Beşiktaş ligin zirvesindeki yerini korudu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

Bankalar Birliği ile anlaşmaya varan 4 büyük kulüp, gelecek dönemlerde iç ve dış transferde daha ekonomik adımlar atacak. Maliyeti yüksek futbolculardan indirim istenecek veya yollar ayrılacak. Bu bağlamda ve 'ta radikal adımlar atılacak. İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

GÖKHAN TÖRE

'ın sezon başında kadrosuna kattığı Gökhan Töre sakatlıktan kurtulamayınca beklenen etkiyi yaratamadı. Yıldız futbolcu ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

Gökhan Töre, sözleşmesinde yer alan '30 maç oynarsa sözleşmesi uzar' maddesinden faydalanamayacak. Yıldız isim bu sezon 12 maça çıkabildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

TYLOR BOYD

'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Amerikalı futbolcu Tylor Boyd, maliyet ve performans olarak beklentilerin altında kaldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

Bu sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Boyd ile yollar ayrılacak. Boyd'un maliyetinden tasarruf edilecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

DORUKHAN TOKÖZ

Uzun süredir sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilen Dorukhan Toköz ile orta yol bulunamadı. Rakamda anlaşılamayan genç futbolcu için şartlar zorlanmayacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

Sergen Yalçın yönetimindeki 'ta oynadığı futbol ile eleştirilen Dorukhan'a ve yurt dışından teklifler bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

HARUN TEKİN

'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin, Volkan Demirel'in ardından Altay Bayındır'ın da yedeği konumunda kaldı. Harun Tekin ile yollar gelecek sezon ayrılacak ve Berke Özer Altay ile kaleyi savunacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

MAURICIO LEMOS

'nin büyük beklentiyle transfer ettiği isimlerden biri olan Mauricio Lemos, yaptığı basit hatalarla gözden düştü. Lemos'a teklif gelmesi halinde ısrar edilmeyecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

PAPISS CISSE

Mauricio Lemos gibi sezon başında 'ye katılan deneyimli forvet Papiss Cisse, sezon sonu futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı. Fenerbahçe, Cisse ile yolları ayıracak ve daha genç ve potansiyeli yüksek bir isim ile yoluna devam edecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından biletleri kesildi! O isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak!

ÖMER FARUK BEYAZ

'nin gelecek vadeden yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, sözleşme tekliflerini geri çevirdi ve rotasını Avrupa'ya çevirdi.

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