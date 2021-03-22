PAPISS CISSE

Mauricio Lemos gibi sezon başında Fenerbahçe'ye katılan deneyimli forvet Papiss Cisse, sezon sonu futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı. Fenerbahçe, Cisse ile yolları ayıracak ve daha genç ve potansiyeli yüksek bir isim ile yoluna devam edecek.