14 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu!

Kartal'dan kural ihlali başvurusu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'nin 24. haftasında ile karşılaşan maçında siyah-beyazlılar son saniye 3'lüğüyle karşılaşmayı kazanmış ancak maçın hakemleri, 3 sayılık atışı yapan 'nin çizgiye bastığını belirterek atışı geçersiz kılmıştı. Maçın ardından kural hatsı gerekçesiyle başvuruda bulundu.

'nin 24. haftasında ile karşılaşan , son saniye 3'lüğüyle karşılaşmayı kazanmış ancak maçın hakemleri, 3 sayılık atışı yapan 'nin çizgiye bastığını belirterek atışı geçersiz kılmıştı. Siyah-beyazlıların 88-86 mağlubiyetiyle sonuçlanan maç sonrasında Beşiktaş, kural hatası gerekçesiyle federasyona başvuruda bulundu.

, konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" takımımızın bugün Tofaş ile 'nda oynadığı maçta kulübümüzün ve basketbol kamuoyunun görüşüne göre maçın sonucuna etki eden bir kural hatası yaşanmıştır.

Karşılaşmanın baş hakemi, maç saatinin sıfırlanması anında basketbolcumuz Ercan Osmani'nin atmış olduğu üç sayılık basketi 'Anlık Tekrar Sistemi'nde izlemiş ve kuralların kendisine tanımadığı bir yetkiyi kullanarak Osmani'nin basketini geçersiz sayarak açık bir kural hatasına sebebiyet vermiştir.

Müsabakanın sona ermesinin ardından kaptanımız , hakem masasına giderek maç kağıdına kural hatası olduğunu gerekçe göstererek imza atmış, akabinde de Basketbol Şubemiz kural hatasıyla ilgili dilekçeyi salonda görevli federasyon yetkililerine sunmuştur.

'nun ve Merkez Hakem Komitesinin basketbolcularımızın alın teri dökerek elde ettikleri haklı galibiyetin açık bir kural hatası sonucu ellerinden alınmasına göz yummayacaklarına ve adaleti tesis edeceklerine inanıyoruz."
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