Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan liderlik toplantısı! "Bu fırsatı tepmeyelim"
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, talebeleriyle yaptığı görüşmede “Liderliği almak artık bizim elimizde. Önümüzdeki 5 lig maçımızı İstanbul’da oynayacağız, fire vermezsek işimiz kolaylaşır. Kesinlikle rehavete kapılmamalıyız” dedi. (Bjk spor haberi)
Yeni Malatya maçından 1-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş, bugün evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. G.Saray'ın ardından averajla ikinci sırada olan ve üçüncü F.Bahçe ile arasında iki puan fark bulunan siyah-beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Geçtiğimiz hafta "Nisan final ayı olur" diyen teknik direktör Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı öncesi talebeleriyle görüştü. Deneyimli hocanın bu görüşmede "Liderliği almak artık bizim elimizde. Önümüzdeki 5 maçta İstanbul dışına çıkmayacağız. Bu seriyi kayıpsız geçersek, zirvedeki yerimizi kuvvetlendiririz. Ancak kesinlikle rehavete kapılmamalıyız. İşi çok sıkı tutmamız gerekiyor" dediği öğrenildi.
(Fotomaç)
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