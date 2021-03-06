06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan liderlik toplantısı! "Bu fırsatı tepmeyelim"

Yalçın'dan liderlik toplantısı! Bu fırsatı tepmeyelim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü , talebeleriyle yaptığı görüşmede “Liderliği almak artık bizim elimizde. Önümüzdeki 5 lig maçımızı ’da oynayacağız, fire vermezsek işimiz kolaylaşır. Kesinlikle rehavete kapılmamalıyız” dedi. (Bjk spor haberi)

maçından 1-0'lık galibiyetle dönen , bugün evinde 'yı konuk edecek. G.Saray'ın ardından averajla ikinci sırada olan ve F.Bahçe ile arasında iki puan fark bulunan siyah-beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Geçtiğimiz hafta "Nisan final ayı olur" diyen teknik direktör , Gaziantep FK maçı öncesi talebeleriyle görüştü. Deneyimli hocanın bu görüşmede "Liderliği almak artık bizim elimizde. Önümüzdeki 5 maçta dışına çıkmayacağız. Bu seriyi kayıpsız geçersek, zirvedeki yerimizi kuvvetlendiririz. Ancak kesinlikle rehavete kapılmamalıyız. İşi çok sıkı tutmamız gerekiyor" dediği öğrenildi.

(Fotomaç)

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