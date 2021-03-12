Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Beşiktaş'ta, Cyle Larin golleriyle önemli bir rol üstleniyor. Son olarak ligin 30. haftasında deplasmanda Başakşehir'e karşı da gol bulan Kanadalı oyuncu, tek başına Fenerbahçe'nin 3 forvetiyle aynı gol sayısına ulaştı. Ligin başından bu yana 14 gol bulan Larin, tek başına sarı lacivertlilerde Samatta, Cisse ve Thiam'ın gollerinin toplamına yetişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Cyle Larin attığı gollerle Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda kritik Başakşehir virajını 3-2 aşan siyah-beyazlılarda hücum oyuncularının gösterdiği performans göz kamaştırıyor. Başakşehir maçının 42. dakikasında gol perdesini açan Cyle Larin takımına katkısını sürdürdü.

SAMATTA+CISSE+THIAM'LA GOL SAYISINI EŞİTLEDİ!

Her geçen maç performansını yükselten Cyle Larin, Başakşehir maçındaki golüyle toplam skorunu 14 yaptı ve Fenerbahçe'nin 3 forvetinin toplam gol sayısına ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Samatta 4, Cisse 4 ve Mame Thiam'ın 6 golü bulunuyor.

Avrupa kulüplerinin radarında olan 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetimi 15 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

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