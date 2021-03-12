Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin Fenerbahçe'nin 3 forvetine bedel! Tek başına Samatta, Cisse ve Thiam....
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Beşiktaş'ta, Cyle Larin golleriyle önemli bir rol üstleniyor. Son olarak ligin 30. haftasında deplasmanda Başakşehir'e karşı da gol bulan Kanadalı oyuncu, tek başına Fenerbahçe'nin 3 forvetiyle aynı gol sayısına ulaştı. Ligin başından bu yana 14 gol bulan Larin, tek başına sarı lacivertlilerde Samatta, Cisse ve Thiam'ın gollerinin toplamına yetişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Cyle Larin attığı gollerle Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda kritik Başakşehir virajını 3-2 aşan siyah-beyazlılarda hücum oyuncularının gösterdiği performans göz kamaştırıyor. Başakşehir maçının 42. dakikasında gol perdesini açan Cyle Larin takımına katkısını sürdürdü.
SAMATTA+CISSE+THIAM'LA GOL SAYISINI EŞİTLEDİ!
Her geçen maç performansını yükselten Cyle Larin, Başakşehir maçındaki golüyle toplam skorunu 14 yaptı ve Fenerbahçe'nin 3 forvetinin toplam gol sayısına ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Samatta 4, Cisse 4 ve Mame Thiam'ın 6 golü bulunuyor.
Avrupa kulüplerinin radarında olan 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetimi 15 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
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