12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin Fenerbahçe'nin 3 forvetine bedel! Tek başına Samatta, Cisse ve Thiam....

Larin tek başına F.Bahçe'nin 3 forvetine bedel!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren 'ta, Cyle Larin golleriyle önemli bir rol üstleniyor. Son olarak ligin 30. haftasında deplasmanda 'e karşı da gol bulan Kanadalı oyuncu, tek başına Fenerbahçe'nin 3 forvetiyle aynı gol sayısına ulaştı. Ligin başından bu yana 14 gol bulan Larin, tek başına sarı lacivertlilerde Samatta, ve 'ın gollerinin toplamına yetişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Cyle Larin attığı gollerle Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda kritik virajını 3-2 aşan siyah-beyazlılarda hücum oyuncularının gösterdiği performans göz kamaştırıyor. Başakşehir maçının 42. dakikasında gol perdesini açan Cyle Larin takımına katkısını sürdürdü.

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SAMATTA+CISSE+THIAM'LA GOL SAYISINI EŞİTLEDİ!

Her geçen maç performansını yükselten Cyle Larin, Başakşehir maçındaki golüyle toplam skorunu 14 yaptı ve Fenerbahçe'nin 3 forvetinin toplam gol sayısına ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Samatta 4, 4 ve Mame 'ın 6 golü bulunuyor.

Avrupa kulüplerinin radarında olan 25 yaşındaki futbolcu için yönetimi 15 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

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