05 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan flaş Ghezzal kararı! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'tan flaş Ghezzal kararı! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika haberleri: 'de şampiyonluk mücadelesi veren ve 1 maç eksiğine rağmen lider ile aynı puanda bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör , gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Rachid Ghezzal ile ilgili yönetime flaş bir talepte bulundu. İşte detaylar...

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla yoluna devam eden 'ta, yeni sezon transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ın performansından çok memnun kalan ve Cezayirli yıldızı seneye de takımda görmek isteyen teknik direktör bu talebini yönetime iletti. daha önce Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'tan 6 milyon euro istemişti. Ancak ekibinin sportif direktörü Jon Rudkin, Rachid Ghezzal'ın menajeri Evans ile temas kurdu ve pazarlık etmeye hazır olduklarını iletti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Evans da bunun üzerine oyuncusuna düşüncelerini sordu. Ghezzal'ın "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" yanıtı üzerine menajeri, İngiliz ekibinin sportif direktörü Jon Rudkin'i arayarak "Beşiktaş'ın teklifi ciddi, oyuncum da orada kalmayı istiyor. Son rakamınız nedir?" diye sordu. Ada temsilcisinden 4 milyon euro'ya kadar inebiliriz yanıtını alan menajer Evans, hemen siyah-beyazlıları rakamı bildirdi. Siyah-beyazlı yöneticiler ise Leicester ile temas kurarak "Rachid Ghezzal'i istiyoruz ama en fazla 3 milyon euro verebiliriz" dedi. Kulüpler arasındaki pazarlıklar haftaya da devam edecek.

(Fotomaç)

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