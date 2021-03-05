Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz ile Real Betis, Lazio ve Udinese ilgileniyor. Ancak siyah-beyazlıların önerdiği 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücreti geçen bir teklif henüz yok.

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'un durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlıların son olarak 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önerdiği yıldız futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de umduğunu bulamadı. İspanya'dan Real Betis, İtalya'dan Lazio ve Udinese'nin gündeminde olan 24 yaşındaki oyuncuya gelen teklifler, maddi anlamda yetersiz kaldı. Şu ana kadar yapılan tekliflerin Beşiktaş'ın önerdiği rakama yakın olduğu belirtildi. Rakamı yükseltmemekte kararlı olan siyah-beyazlı yönetimin oyuncuya verdiği süre ise giderek azalıyor. Dorukhan Toköz'ün bu ay içinde net cevabını vermesi bekleniyor. Milli futbolcu, Beşiktaş'tan 15 milyon TL net maaş istiyor.

(Sabah)

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