05 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz belirsizliği! Avrupa'da umduğunu bulamadı

Beşiktaş'ta Dorukhan belirsizliği! Avrupa'da umduğunu bulamadı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile , ve ilgileniyor. Ancak siyah-beyazlıların önerdiği 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücreti geçen bir teklif henüz yok.

Sezon sonunda 'la sözleşmesi sona erecek 'un durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlıların son olarak 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önerdiği yıldız futbolcu, kariyerine 'da devam etmek istese de umduğunu bulamadı. 'dan , 'dan ve 'nin gündeminde olan 24 yaşındaki oyuncuya gelen teklifler, maddi anlamda yetersiz kaldı. Şu ana kadar yapılan tekliflerin Beşiktaş'ın önerdiği rakama yakın olduğu belirtildi. Rakamı yükseltmemekte kararlı olan siyah-beyazlı yönetimin oyuncuya verdiği süre ise giderek azalıyor. Dorukhan Toköz'ün bu ay içinde net cevabını vermesi bekleniyor. Milli futbolcu, Beşiktaş'tan 15 milyon TL net maaş istiyor.

(Sabah)

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