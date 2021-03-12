12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ın, Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki gol hasretini Cyle Larin sonlandırdı!

Kartal'ın hasreti sona erdi! 2016-17'den itibaren...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

'in 30. haftasında 'e konuk olan , 'in golü ile ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. Bu gol aynı zamanda siyah beyazlıların 2016-2017 sezonundan sonra ’ndaki ilk golü oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 30. haftasında 'in konuğu olan , maçın ilk yarısını 'in ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapadı. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonundan sonra 'ndaki ilk golünü atmış oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına 42. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 önde gitti. Bu gol aynı zamanda 'ın, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı'nda bulduğu ilk gol olma özelliğini de taşıyor.

Son dakika spor haberi: Başakşehir - Beşiktaş maçının devre arasında flaş yorum! "Cyle Larin takımın en değerli oyuncusu"

Rakibine konuk olduğu son 3 karşılaşmayı 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş'ın, Başakşehir'deki son golünü şu an turuncu-lacivertli formayı terleten kaydetmişti. , 2016-2017'de 'in 3-1 galip geldiği müsabakada 87. dakikada 'ın asistinde ağları sarsmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kocadağ'dan Sergen Yalçın açıklaması! Sözleşme konusu... Kocadağ'dan Sergen Yalçın açıklaması! "Sözleşme konusu..."
Welinton siftah yaptı! Welinton siftah yaptı!
Zirve yarışı nefes kesiyor! İşte güncel puan durumu... Zirve yarışı nefes kesiyor! İşte güncel puan durumu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ