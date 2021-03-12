Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ın, Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki gol hasretini Cyle Larin sonlandırdı!
Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. Bu gol aynı zamanda siyah beyazlıların 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı’ndaki ilk golü oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'in konuğu olan Beşiktaş, maçın ilk yarısını Larin'in ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapadı. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı'ndaki ilk golünü atmış oldu.
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına 42. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 önde gitti. Bu gol aynı zamanda Kartal'ın, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı'nda bulduğu ilk gol olma özelliğini de taşıyor.
Rakibine konuk olduğu son 3 karşılaşmayı 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş'ın, Başakşehir'deki son golünü şu an turuncu-lacivertli formayı terleten Demba Ba kaydetmişti. Ba, 2016-2017'de Medipol Başakşehir'in 3-1 galip geldiği müsabakada 87. dakikada Aboubakar'ın asistinde ağları sarsmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig