Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına 42. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 önde gitti. Bu gol aynı zamanda Kartal'ın, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı'nda bulduğu ilk gol olma özelliğini de taşıyor.

Rakibine konuk olduğu son 3 karşılaşmayı 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş'ın, Başakşehir'deki son golünü şu an turuncu-lacivertli formayı terleten Demba Ba kaydetmişti. Ba, 2016-2017'de Medipol Başakşehir'in 3-1 galip geldiği müsabakada 87. dakikada Aboubakar'ın asistinde ağları sarsmıştı.

