Beşiktaş Fenerbahçe maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Josef, Larin, Ghezzal, Ljajic, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Valencia, Samuel, Pelkas, Samatta.

SON 6 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçını galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 32. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in yanı sıra Diego Perotti kadroda yer alamadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE, DEPLASMANDA KAZANIYOR

Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda iç sahanın aksine başarılı bir grafik çiziyor.

Sarı-lacivertliler, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor.

Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın 35'ini dış sahada elde etti. Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Beşiktaş derbisinde de bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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