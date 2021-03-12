12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Rosier paylaşılamıyor! Transferi için sıraya girdiler

Rosier paylaşılamıyor! Transferi için sıraya girdiler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

yönetimi, bonservisini almak istediği Fransız oyuncu için ’le görüşürken, da Rosier için devreye girdi.

Fransız savunma oyuncusu Valentin Rosier'in borservisini almak isteyen için siyah-beyazlıların karşısına yeni bir rakip daha çıktı. temsilcisi 'den kiralanan Rosier'in sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eriyor. Siyah-beyazlılar Fransız futbolcunun bonservisini almak için Portekiz ekibi temsilcileriyle pazarlıklarını sürdürüyor. 'ın 4 milyon euro teklif ettiği haberlerinin ardından, 'nun da Rosier için devreye girdiği ve Sporting'e 7 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Ancak Fransız yıldızın kalmak istediğini siyah-beyazlı yöneticilere söylediği ve "Beşiktaş'ta çok mutluyum ve burada kalarak şampiyonluklar yaşamak istiyorum" diyerek yeni sözleşme yapılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

(Fotomaç)

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