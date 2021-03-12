Son dakika Beşiktaş haberleri: Rosier paylaşılamıyor! Transferi için sıraya girdiler

Beşiktaş yönetimi, bonservisini almak istediği Fransız oyuncu için Sporting’le görüşürken, Lazio da Rosier için devreye girdi.

Fransız savunma oyuncusu Valentin Rosier'in borservisini almak isteyen için siyah-beyazlıların karşısına yeni bir rakip daha çıktı. Portekiz temsilcisi Sporting'den kiralanan Rosier'in sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eriyor. Siyah-beyazlılar Fransız futbolcunun bonservisini almak için Portekiz ekibi temsilcileriyle pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın 4 milyon euro teklif ettiği haberlerinin ardından, Lazio'nun da Rosier için devreye girdiği ve Sporting'e 7 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Ancak Fransız yıldızın kalmak istediğini siyah-beyazlı yöneticilere söylediği ve "Beşiktaş'ta çok mutluyum ve burada kalarak şampiyonluklar yaşamak istiyorum" diyerek yeni sözleşme yapılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

(Fotomaç)

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