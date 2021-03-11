Son dakika Beşiktaş haberi: Hıncal Uluç'tan flaş Sergen Yalçın sözleri! "Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz'e sahip çıkmadı"

A Spor'un duayen yorumcularından Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın genç oyuncuları hakkında flaş değerlendirmelerde bulundu. Siyah beyazlılarda Şenol Güneş'in teknik direktörlük döneminde parlayan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a, Sergen Yalçın'ın sahip çıkmadığını ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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